Сажать не нужно: политолог предложил, что делать с арестованным Пашей "Мерседесом"

1 апреля СБУ вручила Паше "Мерседесу" подозрение по двум статьям уголовного кодекса: разжигание межрелигиозной розни и распространение материалов, оправдывающих российскую агрессию. Митрополит УПЦ МП всячески пытался уклониться от меры пресечения – круглосуточного домашнего ареста на 60 дней.

Об этом 24 Каналу рассказал Николай Давидюк – политолог. По его словам, Паша "Мерседес" своим поведением демонстрирует лютую ненависть к украинскому государству и его народу.

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Митрополита нужно обменять

Николай Давыдюк сообщил, что лучшим вариантом развития событий может быть обмен Паши "Мерседеса", который работает на Кремль, на человека, выступающего за Украину.

Меняем "Мерседеса" на журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого сейчас арестовали. Он работал на свободу слова – это ценность, близкая нам,

– объяснил он.

По его мнению, украинская сторона будет готова при таком условии отдать митрополита УПЦ МП даже в дорогих одеждах и с 50-70 литрами итальянского вина, которое у него стоит в погребе.

"Он здесь не нужен. И сажать в тюрьму его не надо. Он не какой-то великомученик, это типичный агент", – убежден Давидюк.

Политолог обратил внимание, что с Пашей "Мерседесом" можно поступить как с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, которого обменяли на несколько сотен бойцов "Азова".

"Давайте возвращать журналиста. Хотите, добавьте еще нам несколько сотен украинских пленных и мы вам Пашу передадим", – подчеркнул он.

По его словам, такие люди не нужны Украине.

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Чем опасен митрополит УПЦ МП

Николай Давидюк отметил, что если Кремль разрешил бежать олигархам 14 февраля 2022 года, то священникам как раз сказали оставаться.

По его мнению, именно церковники московского патриархата были своеобразными корректировщиками, потому что способствовали оккупации украинских территорий.

"Его 100% нужно менять. Это не наш человек. Мы наказываем граждан Украины. Надо наложить санкции и менять на как можно большее количество", – пояснил он.

Политолог рассказал, что положительным сигналом является начало судебного процесса, где к Паше "Мерседесу" относятся лояльно. Сам же митрополит пропитан ненавистью к украинцам и всему украинскому.

Второе – он демонстрирует превосходство к своим прихожанам своими супер дорогими одеяниями: как он одевается, выглядит, как живет. Вообще эстетизма и скромности церковной там нет,

– сосредоточил внимание он.

По его словам, третий немаловажный момент – это то, что Паша "Мерседес" будет далеко не первым наказанным.

Возрождение украинской государственности

Николай Давыдюк сообщил, что происходящие сейчас события будут иметь отпечаток на нашей истории.

Эти процессы в Украине должны были пройти в 1991 году. Просто было ли Кравчуку не до того, или политические решения были другие. Но приняли правильное решение, что она в аренде, могли и отдать Лавру, взять и переписать,

– рассказал он.

По мнению Давидюка, после завершения всех этих процессов Украина сможет дышать полной грудью.

"Это тоже история о лидерстве, мы одна из крупнейших православных церквей в мире, Лавра – одна из самых больших религиозных ценностей в мире православных. И это как раз относительно структуры нового украинского государства и лидерства украинского государства в Европе", – подытожил он.

Сейчас пришел настоящий момент независимости.

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