Суд оставил под стражей экс-президента компании "Мотор Сич" Богуслаева

Экс-президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев будет оставаться под стражей до конца октября. Такое решение 26 сентября вынес суд.

Богуслаев был задержан еще осенью 2022 года. Его подозревают в работе на Россию и госизмене. В частности, правоохранители установили, что в апреле 2022 года он блокировал поставки боевого вертолета для украинской разведки.

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Что просили адвокаты

Адвокаты убеждали суд, что досудебное расследование уже закончили, поэтому рисков, о которых говорила сторона обвинения, якобы нет. Однако суд решил оставить в силе решение первой инстанции и оставил Богуслаева под стражей до 22 октября.

Дело Богуслаева: что известно

СБУ задержала экс-президента компании "Мотор Сич" и экс-нардепа Вячеслава Богуслаева 22 октября 2022 года. Его подозревают в том, что он сотрудничал с Россией и предоставлял врагу запчасти к самолетам и вертолетам, которыми оккупанты атакуют Украину. Вместе с ним в тот день также был задержан начальник Департамента внешнеэкономической деятельности компании.

В мае Богуслаев просил включить его в списки в обмен с Россией. Соответствующее заявление он написал на имя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя ситуацию, сказал, что таким письмом Богуслаев только подтвердил, что был российским агентом.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что Богуслаев во время полномасштабного вторжения саботировал любые действия "Мотор Сечи", в частности, возможность передачи вертолетов нашим Вооруженным Силам. Он добавил, что Богуслаева нужно юридически зафиксировать с одной стороны как криминального преступника, а с другой – как абсолютного, чистокровного предателя.