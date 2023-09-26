Суд оставил под стражей экс-президента компании "Мотор Сич" Богуслаева
26 сентября 2023, 17:33Читати новину українською
Источник:Общественное Новости
Экс-президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев будет оставаться под стражей до конца октября. Такое решение 26 сентября вынес суд.
Богуслаев был задержан еще осенью 2022 года. Его подозревают в работе на Россию и госизмене. В частности, правоохранители установили, что в апреле 2022 года он блокировал поставки боевого вертолета для украинской разведки.
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Что просили адвокаты
Адвокаты убеждали суд, что досудебное расследование уже закончили, поэтому рисков, о которых говорила сторона обвинения, якобы нет. Однако суд решил оставить в силе решение первой инстанции и оставил Богуслаева под стражей до 22 октября.В апреле 2022 года ГУР обращалось в "Мотор Сичи", чтобы забрать вертолет Ми-2 на нужды обороны Украины. Однако телефонные записи Богуслаева, которые получили журналисты, свидетельствуют, что он хотел сорвать этот процесс. В частности, приказывал своим подчиненным разобрать вертолет, спрятать запчасти, не отдавать разведчикам документацию. Об этом в своем расследовании сообщали "Схемы".
Дело Богуслаева: что известно
- СБУ задержала экс-президента компании "Мотор Сич" и экс-нардепа Вячеслава Богуслаева 22 октября 2022 года. Его подозревают в том, что он сотрудничал с Россией и предоставлял врагу запчасти к самолетам и вертолетам, которыми оккупанты атакуют Украину. Вместе с ним в тот день также был задержан начальник Департамента внешнеэкономической деятельности компании.
- В мае Богуслаев просил включить его в списки в обмен с Россией. Соответствующее заявление он написал на имя руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя ситуацию, сказал, что таким письмом Богуслаев только подтвердил, что был российским агентом.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что Богуслаев во время полномасштабного вторжения саботировал любые действия "Мотор Сечи", в частности, возможность передачи вертолетов нашим Вооруженным Силам. Он добавил, что Богуслаева нужно юридически зафиксировать с одной стороны как криминального преступника, а с другой – как абсолютного, чистокровного предателя.