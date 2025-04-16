Обустраивал фортификации на границе с Украиной и воровал деньги: арестован экс-глава Курщины

В России задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. Сначала об этом написали СМИ, а затем подтвердили правоохранительные органы. Детали передает 24 Канал.

Суд уже избрал Смирнову меру пресечения – бывшего чиновника арестовали.

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В чем обвиняют Смирнова, бывшего главу Курской области

Смирнов занимал должность главы Курской области с мая 2024 года, но уже в декабре подал в отставку по собственному желанию.

Ему и его заместителю Алексею Дедову, бывшему вице-губернатору области, инкриминируют хищения при строительстве фортификационных сооружений. Что интересно, целью работ было укрепление границы с Украиной.

Алексей Смирнов в суде: смотрите видео

В российском МВД заявили, что экс-чиновников задержали в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более миллиарда рублей. Организованная группа действовала с использованием служебного положения.

Также в деле фигурируют руководители "Корпорации развития Курской области" и подставных организаций, которые получили средства, но не выполнили работы. Их тоже взяли под стражу.

Предположительно, против экс-губернатора свидетельствовал бывший гендиректор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин. Его ранее арестовали по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области.

У Путина были сложные отношения со Смирновым

Интересно, что после прорыва ВСУ на Курщину Путин потребовал "мужества" от Смирнова. Но уже через несколько дней грубо перебил его, когда тот говорил о потере территорий. И в конце концов обвинил Смирнова в провале российских войск.