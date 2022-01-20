Арестович не писал заявление на увольнение, – СМИ

Алексей Арестович не писал заявление на увольнение и не сообщал об этом Офису Президента. По данным СМИ, формально он до сих пор остается на должности.

"Точку ставить рано"

Арестович до сих пор работает внештатным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака и спикером украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе. Вероятно, сотрудничество продолжат.

Ранее Арестович уволился с должности советника Ермака и спикера делегации Украины в ТКГ

Ермак и Арестович договорились о встрече, поэтому в этой истории еще рано ставить последнюю точку,

– подчеркнуло издание.

Что известно об увольнении Арестовича

Об отставке политик заявил 17 января. Он отметил, что на следующую встречу ТКГ уже не придет. Сначала деталей политик не озвучил, однако отметил, что все по "личным причинам".

Впоследствии Арестович написал обширное сообщение в фейсбуке и объяснил свои действия. Политик возмутился ситуацией в стране, в частности, приездом нардепа Петра Порошенко в Киев. Он назвал это "слабостью" украинского государства.

Скандальные заявления политика: главное

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