Обвиняют в терроризме: в России заочно арестовали Арестовича

Российский суд заочно взял под стражу бывшего советника Офиса президента Украины. Речь идет о скандально известном Алексее Арестовиче.

По данным пропагандистских росСМИ, его обвиняют в призывах к террористической деятельности. В частности, экс-советника подозревают в “публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии”.

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Арестовича заочно арестовал российский суд

Экс-советника Офиса президента заочно арестовал районный суд Басманного района в Москве.

Его обвиняют по уголовным статьям о призывах к террористической деятельности и публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии,

– говорится в сообщении пропагандистских СМИ.

Ранее МВД России объявило его в международный розыск. В частности, одно из кремлевских агентств сообщало, что еще в прошлом году росфинмониторинг внес Алексея Арестовича в "перечень террористов и экстремистов".

Что известно о скандальном экс-чиновнике

До января 2023 года Алексей Арестович был внештатным советником руководителя ОП Андрея Ермака. Впрочем, комментируя трагедию в Днепре 14 января, он сказал якобы ракету, которая попала в жилой дом, сбила украинская ПВО.

Впоследствии в Воздушных силах опровергли это. Там объяснили, что оккупанты атаковали дом ракетой Х-22, а украинские военные не имеют средств, чтобы ее сбить.

Соответствующее заявление Арестовича изрядно возмутило сеть. Поэтому впоследствии он начал оправдываться и попросил прощения у пострадавших и родных погибших в результате террористической атаки на Днепр. А через несколько дней написал заявление об увольнении.

Арестович неоднократно попадал в скандалы из-за своих возмутительных высказываний. Например, в сентябре 2023 года бывший советник Офиса президента Алексей Арестович на закрытых "психологических" семинарах учил мужчин сексизму и насилию в отношении женщин. В своих заявлениях он откровенно презирал женщин и склонял вести себя с ними жестоко.

Ранее он также предложил переименовать Украину в "Соединенные Земли Украины". Спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Арестович заявил, что Украина в этом вроде бы очень похожа на Германию и Австрию. Они меряют все землями. Кроме того, он поощрял переименовать украинский язык в русский, а Украину – в Русь-Украину. Это якобы помогло бы бороться с российской пропагандой.

В частности, Арестович заявлял, что "АТО – большой курорт для мальчиков, большой лагерь для пионеров". Туда якобы убегают от жен и детей. Представитель ТКГ также отметил: он якобы не видел ни одного несчастного военного на Донбассе.

Где сейчас находится Арестович: кратко