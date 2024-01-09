Минус еще один полковник вражеской армии: в Украине ликвидировали высокопоставленного офицера ВДВ
В российских телеграмм-каналах сообщили о смерти российского офицера. Так, стало известно, что ряды войск противника навсегда покинул полковник Арман Оспанов.
Оккупант возглавлял бронетанковую службу ВДВ. Сначала о его смерти сообщили в его окружении, информирует 24 Канал.
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На войне в Украине скончался российский полковник
Однокурсник полковника Андрей Шенаурин в сети начал жаловаться на смерть Оспанова. Он рассказал, что он погиб 6 января.
Полковник вражеской армии Оспанов / Фото из соцсети пользователя Necro Mancer
Согласно сообщению, 51-летний Оспанов взорвался на мине.
Андрей Шенаурин жалуется на смерть своего сокурсника / Скриншот пользователя Necro Mancer
В комментариях в социальных сетях россияне начали сопереживать смерти их офицера.
Россияне отреагировали на смерть Армана Оспанова / Скриншот пользователя Necro Mancer
Однако в российских телеграмм-каналах была приведена другая версия смерти офицера армии государства-агрессорки. Как отмечается, 6 января полковник прибыл с проверкой в расположение 104-й десантно-штурмовой дивизии вблизи населенного пункта Казачьи Лагеря в Херсонской области.
Там Оспанов якобы решил помочь военным, застрявшим на БТР-82А.
Полковник Оспанов проявил инициативу и решил лично доставить запасные тросы для эвакуации бронетранспортера. Загрузившись в УАЗ, группа во главе с Оспановым отправилась на место эвакуации,
– говорится в сообщении.
Далее, отмечали, что по прибытии полковника в БТР и начале установки буксировочных тросов эвакуационная группа попала под артиллерийский обстрел ВСУ.
Потери окупантов на войне: последние новости
- 28 ноября стало известно о гибели одного из топофицеров армии России. Пропагандисты страны-агрессорки сообщили о смерти своего генерала-майора Владимира Завадского. Так, отметили, что он взорвался на мине, воюя на фронте в Украине.
- Также российские СМИ сообщили о гибели эксглавы милиции Екатеринбурга Игоря Трифонова. Он сам захотел поучаствовать в войне против Украины. Трифонов, лишившийся звания генерала, был судим за получение взятки и незаконное хранение оружия. Мужчину отправили в тюрьму, но он попросил поехать воевать против Украины, где и погиб.
- В России подтвердили, что украинские защитники ликвидировали генерал-майора Владимира Завадского, заместителя 14 армейского корпуса Соответствующее заявление сделал губернатор Воронежской области Александр Гусев. В своем телеграмме он написал, что пополнил "лавы двухсотых" Завадский "на боевой должности в зоне проведения спецоперации".