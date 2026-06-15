В Минобороны объявили о новых контрактах для военнослужащих: какие условия обещают

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о комплексной трансформации системы военной службы. Она предусматривает новые контракты, четкие сроки службы и повышение заработной платы.

Подробности новых контрактов сообщают Министерство обороны и министр обороны Михаил Федоров. Последний заявил, что новые условия обеспечат большую справедливость для военных.

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Что известно о новых контрактах?

Федоров заявил, что необходима новая система военной службы, которая будет построена на уважении к человеку, справедливости и понятных правилах. Поэтому по поручению Президента Украины Правительство, Верховная Рада Украины, Министерство обороны, Генеральный штаб и Министерство финансов совместно начинают крупнейшую трансформацию военной службы в истории государства.

Министерство обороны запускает новую контрактную систему. Главным преимуществом будут понятные условия и четкие сроки службы:

пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев для гражданских лиц, на 10 месяцев для действующих военнослужащих и от 6 месяцев для военнослужащих, ранее уволившихся со службы;

боевой контракт на 24 месяца для пилотов БПЛА, операторов НРК, артиллеристов, специалистов РЭБ и других боевых специальностей;

базовый контракт на 24 месяца для других направлений службы с возможностью занимать тыловые должности.

Каждому будет гарантирована отсрочка от 6 месяцев. Она будет начисляться в соответствии со сроком службы и временем, проведенным на боевых заданиях.

Например, в пехотно-штурмовом контракте месяц на боевых "оплачивается" тремя месяцами отсрочки. Скажем, для пехотинца, прослужившего 10 месяцев, из которых 4 месяца он провел на передовой, – отсрочка составит полтора года,

– анонсировал Федоров.

Министр отметил, что служба до подписания контрактов и до полномасштабного вторжения России также учитывается. Он утверждает, что по новому контракту человек понимает, где он служит, срок, оплату и что будет после.

Новый контракт смогут подписать как действующие военнослужащие, так и гражданские лица. Те, кто проходит службу по контракту, также смогут перейти на новые условия.

В Министерстве обороны Украины рассказали, что предусматривают новые контракты в случае ранения.

Если человек после ранения находится на стационарном лечении, за ним сохраняются боевые выплаты – это 100 тысяч гривен в месяц. Эти выплаты могут сохраняться в течение 12 месяцев непрерывного лечения,

– отметили в Министерстве обороны.

Также ведомство подчеркнуло, что после ранения человек может остаться по собственному желанию в боевой воинской части. Это предусмотрено нормативно-правовыми актами.

Какими будут зарплаты в армии?

В Министерстве обороны заявили, что запускают самые высокие в мире зарплаты для пехоты – в среднем около 300 тысяч гривен. Максимум – 460 тысяч.

Потому что пехота сегодня — это самая сложная и рискованная работа в мире. Вводим Mission Control для первой линии — чтобы в реальном времени видеть нагрузку на военных, пребывание на позициях, а также обеспечить справедливость боевых начислений,

– пообещал Федоров.

Министерство обороны также повышает заработную плату военнослужащих в тылу до 30 тысяч гривен. Впервые поднимут зарплату командирам боевых подразделений, их заместителям и начальникам штабов. Для них выплаты вырастут вдвое, плюс боевые выплаты. Теперь командир корпуса сможет получать около 230 тысяч гривен в месяц.

Также министр обороны анонсировал автоматические переводы в пределах одного корпуса через Армию+. Еще одним нововведением станет запуск fast track возвращения военных из СЗЧ непосредственно в топ-50+ самых эффективных боевых подразделений без БРЕЗов.

Что известно об армейской реформе?

В Минобороны Украины заявили, что до конца 2026 года военных, служащих с 2014 и 2022 годов, начнут увольнять. Решение также касается и тех, кто долгое время находился на передовой.

Также в ведомстве обещают заполнить иностранцами до 30–50% должностей штурмовиков и пехотинцев. По словам Федорова, эти меры преследуют две цели: усиление боевых подразделений и сохранение жизней украинских военных.