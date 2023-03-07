В Ереване автобус попал в жуткое ДТП: пострадали сотрудники правительства Армении

Утром 7 марта в Ереване произошло ужасное ДТП. В результате этого пострадали 13 сотрудников правительства Армении.

В аварию попал служебный автобус. Об этом сообщают местные СМИ, информирует 24 Канал.

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Что известно о ДТП в Армении

Так, сегодня утром в Ереване в аварию попал служебный автобус, перевозящий сотрудников правительства Армении. Предварительно, столкнулись автомобиль BMW и микроавтобус Hyundai. В результате этого пострадали 13 человек.

Как отметили правоохранители, все пострадавшие в ДТП получают необходимую медицинскую помощь.



Авария в Армении / фото местные СМИ



ДТП в Ереване 7 марта / фото местные СМИ

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