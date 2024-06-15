ОДКБ точно умрет, – Подоляк отреагировал на заявление о выходе Армении
Армения готовится выйти из Организации договора о коллективной безопасности. Более того, премьер-министр страны Никол Пашинян отказался ездить в Беларусь пока там будет у власти самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник председателя ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал радикальное решение армянских властей. Он предположил, к каким организациям в перспективе может присоединиться Ереван.
К теме Россияне теряют свои позиции, – политолог объяснил, почему Армения планирует выйти из ОДКБ
Что ждет ОДКБ
Как отметил советник председателя ОПУ, пока в Беларуси правит Александр Лукашенко, то туда вообще нет смысла ездить, ведь в этой стране нет субъектности.
ОДКБ никогда не работала. Москва ее создала для того, чтобы раздуться и сказать, мол, смотрите, мы сопоставимы с НАТО, отстроили Варшавский договор и так далее. Но Россия – это циничная страна, которая все строит только для того, чтобы иметь влияние, доминирование, контролировать что-то и решать исключительно свои вопросы.
Если вопрос надо решить для кого-то другого, то Москва не будет это делать. Поэтому ОДКБ точно умрет,
– подчеркнул Подоляк.
К тому же как только у России будут появляться проблемы по линии фронта в Украине, будут начинаться тактические поражения, тогда мы будем видеть ускорение всех процессов. СНГ будет распадаться, ведь это не сопоставимые страны, они вообще в других измерениях находятся. Например, азиатские страны больше ориентируются на Китай.
Никому не нужны институты, которые не работают. Армяне об этом публично говорят, учитывая тяжелую ситуацию, в которой они сегодня находятся, а Россия брала на себя определенные гарантии.
Какие перспективы имеет Армения
На сегодня Армения пытается вести активную дискуссию с Европейским Союзом, Соединенными Штатами.
Я думаю, что у них все получится достаточно хорошо, это перспективные страны,
– советник председателя ОПУ.
По его словам, все страны, кроме России, и даже Беларусь, но без Александра Лукашенко, очень перспективные и могут занять свое место в новом распределении влияния в Европейском Союзе. Им надо туда идти, там есть гарантия того, что ты можешь быть тем, кем ты хочешь быть и быть свободным, чего никогда не будет с Кремлем. Россия – это концентрационный, фильтрационный лагерь.
Что известно о намерении Армении выйти из ОДКБ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 июня во время выступления на Национальном собрании заявил, что его страна выйдет из ОДКБ и не намерена возвращаться.
- Однако в МИД сказали, что слова Пашиняна "неправильно поняли". В ведомстве отметили, что если кто-то утверждает, что премьер-министр заявил, что Армения выходит из ОДКБ, то он ошибается.
- Кроме того, Пашинян сделал резкое заявление о визитах в Беларусь. Он отказался посещать страну пока там у власти Лукашенко. После этого Минск решил вызвать своего посла, чтобы понять, "какое отношение к ситуации" в Армении имеет Беларусь.
- Впоследствии в Politico появился материал, который объясняет радикальные действия Армении. По документам, которые получило издание, Беларусь поставляла армянское оружие в Азербайджан, хотя они должны были бы быть союзниками.