ОДКБ точно умрет, – Подоляк отреагировал на заявление о выходе Армении

Армения готовится выйти из Организации договора о коллективной безопасности. Более того, премьер-министр страны Никол Пашинян отказался ездить в Беларусь пока там будет у власти самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу советник председателя ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал радикальное решение армянских властей. Он предположил, к каким организациям в перспективе может присоединиться Ереван.

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Что ждет ОДКБ

Как отметил советник председателя ОПУ, пока в Беларуси правит Александр Лукашенко, то туда вообще нет смысла ездить, ведь в этой стране нет субъектности.

ОДКБ никогда не работала. Москва ее создала для того, чтобы раздуться и сказать, мол, смотрите, мы сопоставимы с НАТО, отстроили Варшавский договор и так далее. Но Россия – это циничная страна, которая все строит только для того, чтобы иметь влияние, доминирование, контролировать что-то и решать исключительно свои вопросы.

Если вопрос надо решить для кого-то другого, то Москва не будет это делать. Поэтому ОДКБ точно умрет,

– подчеркнул Подоляк.

К тому же как только у России будут появляться проблемы по линии фронта в Украине, будут начинаться тактические поражения, тогда мы будем видеть ускорение всех процессов. СНГ будет распадаться, ведь это не сопоставимые страны, они вообще в других измерениях находятся. Например, азиатские страны больше ориентируются на Китай.

Никому не нужны институты, которые не работают. Армяне об этом публично говорят, учитывая тяжелую ситуацию, в которой они сегодня находятся, а Россия брала на себя определенные гарантии.

Какие перспективы имеет Армения

На сегодня Армения пытается вести активную дискуссию с Европейским Союзом, Соединенными Штатами.

Я думаю, что у них все получится достаточно хорошо, это перспективные страны,

– советник председателя ОПУ.

По его словам, все страны, кроме России, и даже Беларусь, но без Александра Лукашенко, очень перспективные и могут занять свое место в новом распределении влияния в Европейском Союзе. Им надо туда идти, там есть гарантия того, что ты можешь быть тем, кем ты хочешь быть и быть свободным, чего никогда не будет с Кремлем. Россия – это концентрационный, фильтрационный лагерь.

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