В четверг, 13 июня, Министерство иностранных дел Беларуси объявило о решении вызвать посла из Армении после критических замечаний премьера Никола Пашиняна по поддержке Минском Азербайджана в рамках ОДКБ, – информирует 24 Канал.
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Отношения между Арменией и Беларусью все более напряженные
Согласно сообщению белорусского МИД, представитель ведомства Анатолий Глаз сообщил, что посол в Ереване, Александр Конюк, вернется в Минск для консультаций, чтобы понять ситуацию в Армении.
Глаз отметил, что Беларусь видит "сложную внутриполитическую ситуацию" в Армении и понимает "разную устойчивость к эмоциональным нагрузкам".
Однако мы не понимаем, какое отношение к этому имеет Беларусь. Представителя посольства Армении сегодня вызвали в МИД, чтобы разъяснить этот вопрос. Из-за развития ситуации наш посол из Еревана вскоре также прибудет в Минск,
– подчеркнул он.
Кроме того, представитель МИД Беларуси раскритиковал Армению за ее "недальновидную позицию" – попытку сделать из Беларуси "внешнего врага" для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Самое интересное, в мае 2024 года армянский премьер намекал: Беларусь и Россия, которые являются членами ОДКБ, фактически помогали Азербайджану в подготовке к войне против Армении. Речь идет об обострении в Нагорном Карабахе в 2020 году.
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В целом конфликт длился 44 дня году – то есть с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. В результате боевых действий Азербайджан увеличил свою территорию. После операции в регион зашел российский и турецкий миротворческий контингенты.
Противостоянию между Арменией и Азербайджаном не один десяток лет. Первая Карабахская война длилась с 1988 по 1994 год. В сентябре 2023 года азербайджанские военные взяли под контроль весь Нагорный Карабах. Баку называл это антитеррористической операцией,