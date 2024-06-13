В четверг, 13 июня, Министерство иностранных дел Беларуси объявило о решении вызвать посла из Армении после критических замечаний премьера Никола Пашиняна по поддержке Минском Азербайджана в рамках ОДКБ, – информирует 24 Канал.

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Отношения между Арменией и Беларусью все более напряженные

Согласно сообщению белорусского МИД, представитель ведомства Анатолий Глаз сообщил, что посол в Ереване, Александр Конюк, вернется в Минск для консультаций, чтобы понять ситуацию в Армении.

Глаз отметил, что Беларусь видит "сложную внутриполитическую ситуацию" в Армении и понимает "разную устойчивость к эмоциональным нагрузкам".

Однако мы не понимаем, какое отношение к этому имеет Беларусь. Представителя посольства Армении сегодня вызвали в МИД, чтобы разъяснить этот вопрос. Из-за развития ситуации наш посол из Еревана вскоре также прибудет в Минск,

– подчеркнул он.

Кроме того, представитель МИД Беларуси раскритиковал Армению за ее "недальновидную позицию" – попытку сделать из Беларуси "внешнего врага" для отвлечения внимания от внутренних проблем.

Обратите внимание! Перед тем Пашинян заявлял, что ни он, ни один другой официальный представитель Армении не посетят Беларусь, пока эту страну возглавляет Александр Лукашенко.

Самое интересное, в мае 2024 года армянский премьер намекал: Беларусь и Россия, которые являются членами ОДКБ, фактически помогали Азербайджану в подготовке к войне против Армении. Речь идет об обострении в Нагорном Карабахе в 2020 году.

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В целом конфликт длился 44 дня году – то есть с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. В результате боевых действий Азербайджан увеличил свою территорию. После операции в регион зашел российский и турецкий миротворческий контингенты.

Противостоянию между Арменией и Азербайджаном не один десяток лет. Первая Карабахская война длилась с 1988 по 1994 год. В сентябре 2023 года азербайджанские военные взяли под контроль весь Нагорный Карабах. Баку называл это антитеррористической операцией,