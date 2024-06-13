У четвер, 13 червня, Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило про рішення викликати посла з Вірменії після критичних зауважень прем'єра Нікола Пашиняна щодо підтримки Мінськом Азербайджану в межах ОДКБ, – інформує 24 Канал.
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Відносини між Вірменією та Білоруссю все більш напружені
Згідно з повідомленням білоруського МЗС, речник відомства Анатолій Глаз повідомив, що посол у Єревані, Александр Конюк, повернеться до Мінська для консультацій, щоб зрозуміти ситуацію у Вірменії.
Глаз зазначив, що Білорусь бачить "складну внутрішньополітичну ситуацію" у Вірменії та розуміє "різну стійкість до емоційних навантажень".
Однак ми не розуміємо, який стосунок до цього має Білорусь. Представника посольства Вірменії сьогодні викликали в МЗС, щоб роз'яснити це питання. Через розвиток ситуації наш посол із Єревана незабаром також прибуде до Мінська,
– наголосив він.
Крім того, речник МЗС Білорусі розкритикував Вірменію за її "недалекоглядну позицію" – спробу зробити з Білорусі "зовнішнього ворога" для відволікання уваги від внутрішніх проблем.
Щонайцікавіше, у травні 2024 року вірменський прем'єр натякав: Білорусь і Росія, які є членами ОДКБ, фактично допомагали Азербайджану в підготовці до війни проти Вірменії. Йдеться про загострення в Нагірному Карабасі у 2020 році.
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Загалом конфлікт тривав 44 дні році – себто з 27 вересня по 10 листопада 2020 року. Внаслідок бойових дій Азербайджан збільшив свою територію. Після операції в регіон зайшов російський та турецький миротворчий контингенти.
Протистоянню між Вірменією та Азербайджаном не один десяток років. Перша Карабаська війна тривала з 1988 по 1994 рік. У вересні 2023 року азербайджанські військові взяли під контроль весь Нагірний Карабах. Баку називав це антитерористичною операцією,