В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував радикальне рішення вірменської влади. Він припустив, до яких організацій у перспективі може приєднатися Єреван.
До теми Росіяни втрачають свої позиції, – політолог пояснив, чому Вірменія планує вийти з ОДКБ
Що чекає на ОДКБ
Як зазначив радник голови ОПУ, поки у Білорусі править Алєксандр Лукашенко, то туди взагалі немає сенсу їздити, адже у цій країні немає суб'єктності.
ОДКБ ніколи не працювала. Москва її створила для того, щоб роздутись і сказати, мовляв, дивіться, ми співставні з НАТО, відбудували Варшавський договір і так далі. Але Росія – це цинічна країна, яка все будує тільки для того, щоб мати впливи, домінування, контролювати щось й розв'язувати виключно свої питання.
Якщо питання треба розв'язати для когось іншого, то Москва не буде це робити. Тому ОДКБ точно помре,
– наголосив Подоляк.
До того ж як тільки у Росії з'являтимуться проблеми по лінії фронту в Україні, починатимуться тактичні поразки, тоді ми будемо бачити пришвидшення всіх процесів. СНД розпадатиметься, адже це не співставні країни, вони взагалі в інших вимірах перебувають. Наприклад, азійські країни більше орієнтуються на Китай.
Нікому не потрібні інституції, які не працюють. Вірмени про це публічно говорять, враховуючи важку ситуацію, у якій вони сьогодні перебувають, а Росія брала на себе певні гарантії.
Які перспективи має Вірменія
На сьогодні Вірменія намагається вести активну дискусію з Європейським Союзом, Сполученими Штатами.
Я думаю, що в них все вийде достатньо добре, це перспективні країни,
– радник голови ОПУ.
За його словами, всі країни, окрім Росії, і навіть Білорусь, але без Алєксандра Лукашенка, дуже перспективні й можуть зайняти своє місце в новому розподілу впливів в Європейському Союзі. Їм треба туди йти, там є гарантія того, що ти можеш бути тим, ким ти хочеш бути й бути вільним, чого ніколи не буде з Кремлем. Росія – це концентраційний, фільтраційний табір.
Що відомо про намір Вірменії вийти з ОДКБ
- Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 12 червня під час виступу на Національних зборах заявив, що його країна вийде з ОДКБ й не має наміру повертатися.
- Однак у МЗС сказали, що слова Пашиняна "неправильно зрозуміли". У відомстві зауважили, що якщо хтось стверджує, що прем'єр-міністр заявив, що Вірменія виходить з ОДКБ, то він помиляється.
- Крім того, Пашинян зробив різку заяву про візити до Білорусі. Він відмовився відвідувати країну поки там при владі Лукашенко. Після цього Мінськ вирішив викликати свого посла, щоб зрозуміти, "який стосунок до ситуації" у Вірменії має Білорусь.
- Згодом у Politico з'явився матеріал, який пояснює радикальні дії Вірменії. За документами, які отримало видання, Білорусь постачала вірменську зброю в Азербайджан, хоча вони мали б бути союзниками.