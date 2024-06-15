В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк прокоментував радикальне рішення вірменської влади. Він припустив, до яких організацій у перспективі може приєднатися Єреван.

До теми Росіяни втрачають свої позиції, – політолог пояснив, чому Вірменія планує вийти з ОДКБ

Що чекає на ОДКБ

Як зазначив радник голови ОПУ, поки у Білорусі править Алєксандр Лукашенко, то туди взагалі немає сенсу їздити, адже у цій країні немає суб'єктності.

ОДКБ ніколи не працювала. Москва її створила для того, щоб роздутись і сказати, мовляв, дивіться, ми співставні з НАТО, відбудували Варшавський договір і так далі. Але Росія – це цинічна країна, яка все будує тільки для того, щоб мати впливи, домінування, контролювати щось й розв'язувати виключно свої питання.

Якщо питання треба розв'язати для когось іншого, то Москва не буде це робити. Тому ОДКБ точно помре,

– наголосив Подоляк.

До того ж як тільки у Росії з'являтимуться проблеми по лінії фронту в Україні, починатимуться тактичні поразки, тоді ми будемо бачити пришвидшення всіх процесів. СНД розпадатиметься, адже це не співставні країни, вони взагалі в інших вимірах перебувають. Наприклад, азійські країни більше орієнтуються на Китай.

Нікому не потрібні інституції, які не працюють. Вірмени про це публічно говорять, враховуючи важку ситуацію, у якій вони сьогодні перебувають, а Росія брала на себе певні гарантії.

Які перспективи має Вірменія

На сьогодні Вірменія намагається вести активну дискусію з Європейським Союзом, Сполученими Штатами.

Я думаю, що в них все вийде достатньо добре, це перспективні країни,

– радник голови ОПУ.

За його словами, всі країни, окрім Росії, і навіть Білорусь, але без Алєксандра Лукашенка, дуже перспективні й можуть зайняти своє місце в новому розподілу впливів в Європейському Союзі. Їм треба туди йти, там є гарантія того, що ти можеш бути тим, ким ти хочеш бути й бути вільним, чого ніколи не буде з Кремлем. Росія – це концентраційний, фільтраційний табір.

Що відомо про намір Вірменії вийти з ОДКБ