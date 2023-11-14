Очередная пощечина Путину: Пашинян отказался ехать в Минск на встречу ОДКБ

Белорусский диктатор Лукашенко решил пригласить Армению на встречу Организации Договора о коллективной безопасности. В ответ премьер-министр Никол Пашинян отказался участвовать.

Лидер Армении в разговоре с Лукашенком откровенно предупредил, что не сможет принять участие в заседании. Он выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение.

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Почему Пашинян не поедет в Минск

Похоже, таким образом страна еще больше удаляется от пророссийского восточного военно-силового блока, ведь власти Армении уже неоднократно выражали недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов.

Армения впервые с 2009 года не примет участие в саммите ОДКБ. Членами ОДКБ являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

В частности, говорится, что последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

Россия не выполнила своих обязательств

Ранее премьер-министр Армении заявлял, что не видит преимуществ в присутствии российских военных. Причиной тому стало то, что Россия не выполнила своих союзнических обязательств, во время боевых действий в Нагорном Карабахе в сентябре этого года.

Эти события, в сущности, подвели нас к решению, что нам нужно диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности, и мы пытаемся это сделать сейчас,

– заметил армянский премьер.

Несмотря на это, Армения пока не собирается "прощаться" с российскими миротворцами на своей территории. Сейчас они обсуждают другие вопросы и пытаются понять, в чем причина. Пашинян предполагает, что это будет повесткой дня рабочих обсуждений между Арменией и Россией, Арменией и ОДКБ.

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