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Ароматный кускус с гранатом и мятой: простой рецепт

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Кускус с гранатом и мятой
Кускус с гранатом и мятой / Фото из открытых источников

Кускус с гранатом и мятой – оригинальный гарнир ко всем блюдам: мясу, птице или рыбе. Также он может стать и отдельным вегетарианским блюдом.

По этому рецепту вы сможете очень быстро приготовить оригинальное легкое блюдо. Количество чеснока можно корректировать по вкусу, а кинзу совсем исключить.

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кускус з гранатом і м'ятою

Ингредиенты: кускус – 200 г, мята – 50г, кинза, чеснок – 1 зубчик, лимон – ½ шт., зерна граната, оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Как приготовить кускус с гранатом и мятой:

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Кускус залейте кипятком в пропорции 1: 1 и оставьте на 10 минут под крышкой. Мелко порубите мяту и кинзу и добавьте в готовый кускус, заправьте лимонным соком, добавьте давленый чеснок, посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. Сбрызните блюдо оливковым маслом и добавьте зерна граната.

Теги: Здоровое питание LifeStyle Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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