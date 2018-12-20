"Арсенал-Киев" покинут сразу 9 футболистов: имена

Киевский "Арсенал" в зимнее трансферное окно расстанется сразу с девятью футболистами.

По информации FootballHub, команду покинут Леонид Акулинин, Серж Анакпо, Дмитрий Зозуля, Александр Насонов, Даниил Карась, Александр Ермаченко, Максим Фещук, Юрий Бушман и Максим Прядун.

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Стоит отметить, что генеральный директор киевского клуба Александр Москаленко рассказал о том, что "Арсенал-Киев" хочет продлить соглашение с главным тренером команды Вячеславом Грозным.

"Арсенал-Киев" после 18 туров занимает последнюю 12 строчку в турнирной таблице УПЛ и имеет 8 очков.

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