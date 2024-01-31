Навсегда 18: свою жизнь за Украину отдал нацгвардеец Артем Новачук из Киевской области

Украина ежедневно теряет в борьбе против врага своих лучших граждан. В Луганской области в результате вражеского обстрела погиб 18-летний Артем Новачук с Ирпеня.

Об ужасной потере рассказал Ирпенский городской голова Александр Маркушин. У защитника Украины остались мама и две сестры.

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Украина теряет цвет нации

Артем родился в Хмельницкой области в городе Нетешин, а впоследствии переехал в Ирпень. Уже здесь юноша закончил Лицей №2, учился в Ирпенском профессиональном колледже экономики и права.

Россияне начали полномасштабную войну и напали на Ирпенскую общину, когда Артему было всего 16 лет. Но юный возраст не остановил парня. Дождавшись совершеннолетия он сразу пошел в армию,

– говорится в сообщении.

Артем служил в бригаде "Азов" Нацгвардии Украины. Но уже в субботу, 27 января, российские оккупанты нанесли защитнику смертельные осколочные ранения во время гранатометного обстрела позиций в Северодонецком районе Луганской области.

Навсегда 18. В бою с врагом на фронте погиб защитник из Ирпенской громады Артем Новачук,

– сообщил городской голова.

Уравновешенный, веселый, всегда готов прийти на помощь – так о нем говорят близкие люди.

По просьбе мамы Артема, прощание в городе Ирпень состоится 2 февраля в 09:00 на площади возле Ирпенского городского совета. Во время траурной процессии почетный караул осуществит три выстрела в воздух.

Мэр Ирпеня попросил граждан не пугаться и сохранять спокойствие. Затем защитника повезут домой и похоронят на родине отцовской семьи в Ровенской области.

Городской голова призвал жителей города присоединиться к церемонии прощания и поддержать родных Героя и побратимов.

Потери Украины в борьбе против российских захватчиков

25 января на фронте в Херсонской области погиб военнослужащий ВСУ Николай Якименко из Золотоноши, что в Черкасской области. Мужчина был гранатометчиком десантно-штурмового отделения. Защитнику навсегда останется 34 года.

27 января в боях за Украину погиб Денис Пашинский. Ранее он был хоккеистом. Спортсмен на фронте был бойцом 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Украины имени генерал-полковника Геннадия Воробьева. Пашинский с побратимами попал под минометный огонь и был привален в блиндаже. От полученных в зоне боевых действий ранений сердце защитника остановилось. Ему было всего 45 лет.

29 января в Житомире попрощались с 33 летним Николаем Раинским. Он защищал границы нашего государства с 2014 года. Мужчина прошел сквозь все горячие точки АТО. Защитник также участвовал в обороне Иловайска и Бахмута. Герой получил ранения 26 января, в результате чего погиб.

Редакциятакже выражает соболезнования родным и друзьям погибшего бойца!