СМИ показали, как артиллеристы 79 ОДШБр сдерживают окупантов на Марьинском направлении

Работа артиллеристов 79 ОДШБр попала на видео. Ребята дают отпор оккупантам на Марьинском направлении, который является одним из самых горячих участков фронта.

Россияне постоянно штурмуют украинские позиции на Марьинском направлении. Они бросают в бой подразделения штрафников "Шторм-Z", а украинская артиллерия отражает эти атаки. Работу артиллеристов 79 ОДШБр показали в проекте "Украинский Свидетель".

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Что попало в кадр

Подразделение использует против противника артиллерийскую установку 2С9-1 "Нона". Она была разработана еще в Советском Союзе и предназначена для огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск.

Артиллеристы прикрывают нашу пехоту во время ее наступления и отбивают штурмы противника, а также работают по вражеской бронетехнике и пехоте. Боеприпасов хватает.

Это важное преимущество. Когда цель пристреляна, разлета снарядов практически не бывает. Благодаря этому мы успешно выполняем все задачи,

– говорит командир подразделения.

Каждый в экипаже имеет свою роль: водитель занимает огневую позицию и спасает экипаж от обстрела, наводчик наводит пушку и стреляет, а вот сержант поддерживает боевой дух экипажа, показывая на собственном примере, как следует работать.

Артиллеристы продемонстрировали работу по российским позициям: из 9 отработанных снарядов – 4 попадания. Мотивация сражаться у бойцов железная.

Позвонить матери и сказать, чтобы дом не белила? Потому что придут какие-то буряты – и все, нет дома. Но так нельзя! Поэтому мы здесь,

– поделился мыслями водитель экипажа.

Как работает наша артиллерия: смотрите видео

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Что известно об отрядах "Шторм-Z"