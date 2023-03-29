Отличился храбростью на фронте: в боях за Бахмут погиб сын главы правления "Донецкоблгаза"

На фронте погиб сын главы правления "Донецкоблгаза" Артур Батий. Защитник мужественно оборонял окрестности Бахмута.

Герой погиб вблизи Бахмута в селе Богдановка Донецкой области. Артура Батия похоронят 30 марта.

Важно Защищал родную Донетчину: под Бахмутом погиб журналист и воин Александр Цахнив

Что известно о погибшем Герое

Артур Батий был настоящим Героем, который во время полномасштабной войны пошел на защиту Украины. Он отличился мужеством и храбростью на поле боя, сообщили в "Донецкоблгазе".

Артур погиб в самой горячей точке фронта – под городом Бахмут, в селе Богдановка. Эта потеря стала большим горем для его семьи, друзей и всех нас. Его служение за нашу свободу навсегда останется в памяти!

– отметили в ведомстве.

Отец Артура – Вадим Батий – сообщил, что похороны его сына пройдут 30 марта.

Артур Батий во время полномасштабной войны пошел на защиту Украины / фото Вадима Батия

Болезненные потери украинцев

Недавно в бою под Бахмутом погиб 37-летний защитник Александр Цахнив. До войны Цахнив работал журналистом информационного агентства "Вчасно".

Также майор Денис Кирилюк погиб при выполнении боевого задания. Меньше месяца назад у героя родился сын.

26 марта Гощанская громада из Ровенской области попрощалась с украинским воином, погибшим в боях на Сумщине, Василием Жданюком. У него остались жена и дети.

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память защитнику!