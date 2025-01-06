"Умел принимать решительные решения": на службе умер хирург Артур Шабалин
На Полтавщине попрощались с Артуром Шабалиным –талантливым хирургом и преданным защитником Украины. Врач, который спас десятки жизней в тылу и на фронте, умер на передовой в новогоднюю ночь.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Оржицкий поселковый совет. Он спас десятки жизней как в тылу, так и на фронте.
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Украина прощается с Артуром Шабалиным
На Полтавщине попрощались с Артуром Шабалиным. Уроженец Докучаевска Донецкой области вынужден был уехать из родного города после его оккупации в 2014 году, а в 2023-м вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.
Артур Шабалин родился 23 июня 1986 года. После окончания школы поступил в Донецкий национальный медицинский университет, где в 2009 году получил диплом по специальности "Лечебное дело".
Свою медицинскую карьеру он начинал как санитар и медбрат в больницах Донецка, а после завершения интернатуры стал высококвалифицированным хирургом. После оккупации родного Докучаевска Россией молодой врач переехал на подконтрольную Украине территорию, поселился на Полтавщине и работал в нескольких больницах области.
В 2021 году он возглавил хирургическое отделение больницы в Оржице, где его знали как чрезвычайно профессионального, человечного и преданного своему делу медика.
С началом полномасштабного вторжения Артур Шабалин продолжил делать то, что умел лучше всего – спасать жизни. Он работал в Донецкой области как врач Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, помогая как военным, так и гражданским.
В июле 2023 года он был мобилизован в Вооруженные Силы Украины, где служил санитарным инструктором в медицинских пунктах воинских частей. За это время врач спас множество жизней на самых горячих направлениях: Запорожском, Донецкой области, Купянском и Покровском.
Он был настоящий, честный, надежный, эмоциональный. Артур Ярославович лечил людей, а когда пришла страшная беда к нам – пошел лечить нашу страну от россиян,
– сказала секретарь Лохвицкой общины Татьяна Даценко.
Однако 31 декабря 2024 года Артур Шабалин умер от сосудисто-сердечной недостаточности во время службы.
Прощание с Артуром Шабалиным / Фото Лохвицкий городской совет
Он обладал энциклопедическими знаниями в области медицины и успешно применял их в ежедневной работе. Артур Ярославович умел вовремя принимать решительные и одновременно взвешенные решения. Это вселяло людям надежду на спасение, исцеление и полное выздоровление,
– отметили в Оржицком поселковом совете.
Кортеж с телом Героя привезли в Оржицу 3 января. На следующий день местные жители, друзья и коллеги провели его в последний путь. Во время церемонии прощания люди становились на колени, отдавая дань уважения хирургу и защитнику. Возле местной больницы, где он работал, автомобиль скорой встретил кортеж звуковым сигналом, а коллеги провожали его со слезами на глазах.
Похоронили Артура Шабалина с воинскими почестями.