"Умел принимать решительные решения": на службе умер хирург Артур Шабалин

На Полтавщине попрощались с Артуром Шабалиным –талантливым хирургом и преданным защитником Украины. Врач, который спас десятки жизней в тылу и на фронте, умер на передовой в новогоднюю ночь.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Оржицкий поселковый совет. Он спас десятки жизней как в тылу, так и на фронте.

Смотрите также Получил 90% ожогов во время пожара: в Харькове умер молодой пациент психбольницы

Украина прощается с Артуром Шабалиным

На Полтавщине попрощались с Артуром Шабалиным. Уроженец Докучаевска Донецкой области вынужден был уехать из родного города после его оккупации в 2014 году, а в 2023-м вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

Артур Шабалин родился 23 июня 1986 года. После окончания школы поступил в Донецкий национальный медицинский университет, где в 2009 году получил диплом по специальности "Лечебное дело".

Свою медицинскую карьеру он начинал как санитар и медбрат в больницах Донецка, а после завершения интернатуры стал высококвалифицированным хирургом. После оккупации родного Докучаевска Россией молодой врач переехал на подконтрольную Украине территорию, поселился на Полтавщине и работал в нескольких больницах области.

В 2021 году он возглавил хирургическое отделение больницы в Оржице, где его знали как чрезвычайно профессионального, человечного и преданного своему делу медика.

С началом полномасштабного вторжения Артур Шабалин продолжил делать то, что умел лучше всего – спасать жизни. Он работал в Донецкой области как врач Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, помогая как военным, так и гражданским.

В июле 2023 года он был мобилизован в Вооруженные Силы Украины, где служил санитарным инструктором в медицинских пунктах воинских частей. За это время врач спас множество жизней на самых горячих направлениях: Запорожском, Донецкой области, Купянском и Покровском.

Он был настоящий, честный, надежный, эмоциональный. Артур Ярославович лечил людей, а когда пришла страшная беда к нам – пошел лечить нашу страну от россиян,

– сказала секретарь Лохвицкой общины Татьяна Даценко.

Однако 31 декабря 2024 года Артур Шабалин умер от сосудисто-сердечной недостаточности во время службы.

Прощание с Артуром Шабалиным / Фото Лохвицкий городской совет

Он обладал энциклопедическими знаниями в области медицины и успешно применял их в ежедневной работе. Артур Ярославович умел вовремя принимать решительные и одновременно взвешенные решения. Это вселяло людям надежду на спасение, исцеление и полное выздоровление,

– отметили в Оржицком поселковом совете.

Кортеж с телом Героя привезли в Оржицу 3 января. На следующий день местные жители, друзья и коллеги провели его в последний путь. Во время церемонии прощания люди становились на колени, отдавая дань уважения хирургу и защитнику. Возле местной больницы, где он работал, автомобиль скорой встретил кортеж звуковым сигналом, а коллеги провожали его со слезами на глазах.

Похоронили Артура Шабалина с воинскими почестями.