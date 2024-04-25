ATACMS от Байдена уже могли ударить по Джанкою: военная сводка Свитана

Украина могла получить ATACMS от США еще в марте, до подписания большой помощи. Именно эти ракеты могли быть использованы для удара по Джанкою в ночь на 17 апреля.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что по силе удар действительно напоминал попадание именно ATACMS. Между тем в Великобритании считают, что Украина увеличит количество дальних ударов по России.

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ATACMS били по Джанкою

Свитан отметил, что вряд ли США еще в марте передали Украине 100 ATACMS. Очевидно, что там было несколько десятков таких ракет. Именно они могли вызвать огромный "хлопок" в Джанкое. Однако вряд ли это были ракеты с дальностью именно 165 километров.

Хотя теоретически такая ракета тоже достала бы до Джанкоя. Однако реально это 300-километровая ракета. Она задачу выполнила. Перекрыть Джанкой ATACMS вполне реально. Были еще удары по Бердянску, где площадь накрывали кассетными боеприпасами, и по Мариуполю,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Попадание в Новолипецкий металлургический завод

Военный эксперт также рассказал, что силам обороны удалось попасть в очень важный для Путина металлургический комбинат в Новолипецке. Чтобы вывести из строя весь металлургический завод, надо бить по кислородному цеху, и любой металлург даже просто на схеме завода покажет, где именно расположен этот цех.

"Новолипецкий комбинат входит в первую двадцатку в мире. Он варит сталь серьезных марок. Серьезное производство, встроенное в общую систему производства военной продукции в России. Начинают от ББМ, заканчивая самолетами и ракетами, поэтому металлургические заводы такая же важная цель, как и НПЗ", – отметил летчик-инструктор.

Смоленский НПЗ

Также он объяснил, почему россиянам очень долго не удается потушить пожар на Смоленском НПЗ. Там было попадание в бочки. Бочки были наполнены топливом. И их никто никогда не тушит. Они уже просто ждут, когда все выгорит.

Бочки расположены так, чтобы друг друга не поджечь. Там есть определенное расстояние между ними. Спасатели в основном пытаются сделать так, чтобы огонь не распространился на другие цистерны. Ждут, когда прогорит и при этом греются уже почти сутки,

– иронично подчеркнул Свитан.

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