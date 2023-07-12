Почему США не предоставляют Украине ATACMS: Кулеба назвал причины "объективными"

В настоящее время США по "объективным причинам" не дают Украине ATACMS. Однако Соединенные Штаты принимают решение о предоставлении нашей стране некоторых других типов оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он назвал поставку оружия "очень сложным решением".

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США не предоставляют Украине ATACMS

Я знаю некоторые причины, почему США еще не приняли это решение. Они достаточно объективны. Мы с ними работаем. Но США принимают решение о предоставлении нам некоторых других типов оружия. Это очень сложные решения. А они их принимают,

– отметил Кулеба.

По словам министра, у него нет впечатления, что решение о передаче Украине ATACMS не принимается умышленно. Кулеба подчеркнул, что там есть определенные проблемы и аспекты, для которых нужно найти решение для того, чтобы это было предоставлено.

"Но США делают реально очень много для нас. Мы им за это очень благодарны. Поэтому и язык не возвращается их за это критиковать", – добавил министр.

ATACMS для Украины: что известно

Недавно военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что украинская армия может быстро освободить все свои территории, включая Крым. Но для этого требуются истребители F-16 и ракеты ATACMS.

На сегодняшний день в администрации Джо Байдена продолжаются так называемые "тихие" обсуждения относительно вероятности передачи Украине ракет увеличенного радиуса действия ATACMS. Ведь США до сих пор не приняли решение о передаче этого оружия ВСУ.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что ATACMS – это ракета для поля боя. Ее можно назвать более мощным западным аналогом советской "Точка-У". Она могла помочь украинским защитникам уничтожать российские резервы на подходе.

ATACMS – американская баллистическая ракета класса "земля – земля". В зависимости от модификации дальность колеблется от 160 до 300 километров. Ракеты ATACMS используются на поле боя – они могли бы помочь украинским защитникам уничтожать российские резервы на подходе.