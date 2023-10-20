"Воюют с НАТО": как Путин продемонстрировал "актерские данные" в речи относительно ATACMS
Новость о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS очень разозлила российского диктатора Владимира Путина. Он произнес очередную маразматическую речь. Слова Путина доказывают, что он нервничает, хотя пытался притворяться самоуверенным.
Ракеты ATACMS могут изменить ситуацию на фронте, а Путин очень болезненно воспринимает любое продвижение ВСУ. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционер, блоггер, юрист Марк Фейгин.
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Нервозность Путина
Как считает Марк Фейгин, у Путина была информация, что решение о предоставлении Украине ATACMS будет принято, поэтому эта новость не была для него неожиданной. Конечно, Россия пыталась помешать этому, в частности, угрозами, но безуспешно.
Россия не может добиться целей, которые она ставила для себя. А современное западное вооружение, получаемое Украиной, изменяет баланс сил на фронте. Путин понимает, что ATACMS может изменить ход войны.
Для Путина это болезненно. Ему же докладывают, что происходит. Оправдывают себя: "Что мы можем сделать? Мы ведь с НАТО воюем". Отсюда все эти маразматические предложения "сесть и поесть блины",
– отметил он.
Оппозиционер убежден, что Путин очень нервничает. Он произносит очередные маразматические речи, чтобы доказать Западу свою якобы самоуверенность, но это выглядит бессмысленно.Обратите внимание! В ночь на 17 октября ВСУ успешно ударили по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS.
Фейгин о реакции Путина на ATACMS для Украины: смотрите видео
ATACMS для Украины: последние новости
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS кардинально изменят ход войны в случае своевременной поставки и главное – в достаточном количестве. Кроме того, если Украина получит ATACMS с большей дальностью, например до 300 километров, то это существенно снизит боеспособность российской армии.
- Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что дальнобойные ракеты ATACMS усилят контрнаступление ВСУ. По ее словам, Украине нужны эти ракеты, чтобы уничтожать мощности российских военных в глубоком тылу.
- Британская разведка оценила удары ATACMS по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Пока нет официальной информации об убытках россиян. Отмечается, что, вероятно, было уничтожено 9 российских военных вертолетов в Бердянске и 5 – в Луганске.