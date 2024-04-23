Будем стрелять так, чтобы уничтожить: какие лучшие цели для ATACMS, если их предоставят США

Появилась информация, что Украина может получить ракеты ATACMS. Основными целями для их поражения могут стать Крымский мост, российские боекомплекты, командные пункты и аэродромы.

Алексей Гетьман, майор запаса, ветеран российско-украинской войны, рассказал 24 Каналу, что все цели, которые находятся на расстоянии максимум 600 километров, могут быть поражены ракетами, которые, вероятно, получит Украина. Он добавил, что эти ракеты согласно международной классификации относятся к ракетам малой и средней дальности.

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Какие цели для ATACMS

Ветеран российско-украинской войны заметил, что все цели прописаны. Все, что должно быть уничтожено запланировано в Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и в Генеральном штабе – это те организации, которые согласовывают между собой действия и расставляют приоритетности для атак.

Если, например, Керченский мост первый по приоритетности, но на сегодня нет возможности его уничтожить, то отрабатываются цели второго и третьего приоритета. Мы не стреляем просто так, чтобы стрельнуть – будем стрелять так, чтобы уничтожить,

– сказал он.

По мнению Алексея Гетьмана, первоочередными целями, когда Украина получит ATACMS, будут Керченский мост, зенитно-ракетные комплексы С-400 на территории временно оккупированного Крыма и аэродромы, которые там находятся.

Вероятно, такими ракетами будут осуществлены атаки по Крыму, потому что у нас есть обещание партнерам не использовать их по территории России,

– подчеркнул майор запаса.

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