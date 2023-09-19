Точечные удары несколькими ракетами, – Свитан назвал 3 аргумента для предоставления Украине ATACMS

Украине нужны дальнобойные ракеты ATACMS на 300 километров. Они предоставят военным новые возможности по поражению враждебных целей.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что есть по меньшей мере три аргумента, почему Украине нужно передать ракеты ATACMS.

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Почему Украине нужны ATACMS

Как отметил Свитан, эти ракеты, в первую очередь, позволят точечно выбивать россиян с оккупированных территорий. В том же Крыму есть более 150 стационарных военных объектов, которые используют оккупанты. Точечные меткие удары также сохранят жизнь гражданских.

Основной мощный аргумент – американские ATACMS сохранят жизнь и гражданскую инфраструктуру того же Крыма. Это важный аргумент для США,

– заметил Свитан.

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Еще один важный аргумент – возможность уничтожать логистические цепочки оккупантов на юге. Речь идет о железной дороге, по которой россияне перевозят до 70% своей амуниции.

Можно начать с Керченского моста, а дальше идти до Токмака. Если брать со стороны Мариуполя в Токмак, то железную дорогу можно брать под контроль. Такое же можно сделать с мостами вдоль сухопутного коридора,

– подчеркнул Свитан.

Не менее важно, что в свое время США изготовили тысячи ракет ATACMS. Потому Украина может рассчитывать на большее количество, чем это было с теми же ракетами Storm Shadow.

ATACMS для Украины: коротко