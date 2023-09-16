Поле боя выглядело бы иначе: какую роль могут сыграть ATACMS и Taurus на фронте

Украина ожидает, что США и Германия примут решение о передаче для ВСУ дальнобойных ракет ATACMS и Taurus. Они могут усилить боеспособность украинских защитников.

Если бы партнеры передавали такую военную помощь раньше, то поле боя сейчас выглядело бы иначе. Такое мнение 24 Каналу озвучил народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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"Это было важно с начала войны. Если бы нам наши партнеры выдавали не по мере нарастания оружие, а сразу без разных политических задержек, то поле боя выглядело бы сейчас совсем иначе. Мы потеряли много времени, в частности, когда была Харьковская, Херсонская операция. Мы их провели тем, что у нас было", – считает депутат.

В частности, по его мнению, подготовка россиян на Запорожском направлении сейчас тоже выглядела бы иначе. Враг имел бы совсем другие позиции.

Как ATACMS и Taurus усилят ВСУ

Роман Костенко уверен, что дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus усилят ВСУ, однако кардинально не переломят ситуацию на фронте. Однако наличие этих ракет позволит нашим бойцам уничтожать логистику, пункты управления врага.

Усилят, но что кардинально все изменится, мы пойдем в наступление и освободим все свои территории, то нет. Когда мы говорим "усилят нашу боеспособность", я говорю не о 10 Taurus и 10 ATACMS. Говорю, что если будет что-то серьезное, если мы будем получать их сотнями, то это может усилить нашу боеспособность до какого-то уровня,

– объяснил он.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины: последнее

Советник президента США Джейк Салливан сообщил, что лидер Штатов Джо Байден 21 сентября встретится с Владимиром Зеленским. Переговоры президентов пройдут в Белом доме.

Одной из тем встречи Зеленского с Байденом могут быть поставки Украине дальнобойных ракет ATACMS. По данным CNN, Байден уже в ближайшее время может принять окончательное решение о передаче ракет.

Недавно в интервью CNN Зеленский заявил, что Украина надеется на получение дальнобойных ракет ATACMS от США осенью. По его словам, это важно, ведь это позволит не ставить на паузу контрнаступление украинских военных.

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