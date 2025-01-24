Под Львовом в результате падения обломков "Шахеда" повреждены жилой дом и авто

В результате утренней атаки 24 января вражеского дрона в селе Подборцы Львовской общины частично повреждены частный дом и автомобиль. Выбиты окна в доме, но, к счастью, обошлось без пострадавших среди местных жителей.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового. В ночь на 24 января Львовская область подверглась атаке четырех вражеских боевых беспилотников.

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Благодаря слаженной работе ПВО и мобильных огневых групп все объекты противника были уничтожены.

Однако в результате падения обломков одного из дронов в селе Львовского района был поврежден жилой дом: выбиты окна и двери, образовалась воронка диаметром 4 метра.

По словам главы Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого, пострадавших нет, но информация продолжает уточняться.

Системы жизнеобеспечения региона функционируют без перебоев.

Власти просят жителей сообщать о последствиях атак на городскую горячую линию по номеру 15-80.

К слову, в эту же ночь в Фастовском районе, в Киевской области обломки БпЛА попали в 10-этажный жилой дом, вызвав пожар и разрушения на 6-7 этажах.