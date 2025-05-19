Мать закрыла собой 4-летнего сына и погибла: в Василькове из-за атаки БпЛА пострадала семья

Ночью воскресенья, 18 мая, Россия атаковала Киевскую область более 150 БпЛА. В Василькове Обуховского района пострадала целая семья – погибла 27-летняя женщина, ее 4-летний сын в больнице.

Подробнее о трагедии рассказала в Facebook Татьяна Савченко, жена отца погибшей, передает 24 Канал. В регионе работали силы ПВО, есть разрушения.

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Что известно о трагедии

Ночью воскресенья россияне совершили один из самых массовых обстрелов Киевской области. В Обуховском районе разрушен жилой дом, пострадала целая семья.

Сегодня была страшная ночь для Василькова, она оказалась самой страшной и последней для Анюты, дочери моего мужа. Анюта прикрыла Маркушу собой,

– написала Татьяна.

Погибла 27-летняя женщина, ее 4-летнего сына с осколочными ранениями лица доставили в детскую больницу "Охматдет". По словам Татьяны, маленький Марк борется за зрение, сваты также находятся под наблюдением медиков.

Напомним, 59-летнего дедушку прооперировали, его состояние удовлетворительное, 61-летняя бабушка получила многочисленные осколочные ранения.

К слову, также в Обуховском районе выбито остекление в 7 многоэтажных жилых домах, повреждены здания коммунального предприятия, учреждений образования, Укрпочты, шиномонтажа, 3 частных дома и автомобили.