В ВСУ объяснили, почему россияне начали активнее атаковать Украину ночью
Российские террористы начали активнее атаковать наше государство именно в темное время суток. В частности, в ночь на 19 мая оккупанты били ракетами и дронами.
Почему россияне начали активнее атаковать Украину именно ночью, в эфире национального телемарафона объяснила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк, об этом пишет 24 Канал.
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Почему враг активнее обстреливает Украину ночью
Мы видим попытку (врага – 24 Канал) действительно истощить терпение украинцев, украинскую систему противовоздушной обороны. Потому что действительно, ночью немного труднее обнаруживать цели,
– отметила Гуменюк.
Также добавила, что оккупанты пытаются внести раскол в общество в ожидании того же активного развития событий на линии фронта. Россияне пытаются расшатать общее внутреннее положение в нашем государстве.
Представительница ОК "Юг" напомнила, что похожие действия врага нам уже приходилось переживать. В частности, когда все ожидали освобождения Херсона.
Коротко, что уже известно о ночной атаке агрессора
- Заметим, почти всю ночь в Украине была воздушная тревога. В части областей местные жители слышали взрывы.
- В КГВА сообщили, что ночью враг запускал по столице "Шахеды" несколько минут. Глава Сергей Попко отметил, что наши защитники уничтожили все российские дроны.
- Также оккупанты пытались атаковать дронами-камикадзе Львовщину. Впрочем, отработала ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что по предварительным данным, целью оккупантов был объект критической инфраструктуры Львова.
- В Кривом Роге российские ракеты попали в промышленное предприятие. Пожар до сих пор тушат. Пострадала женщина.
- В Воздушных силах сообщили, что ночью оккупанты запустили 22 "Шахеда" и 6 "Калибров". Наши защитники уничтожили 16 ударных дронов и 3 крылатые ракеты.