Четыре ракеты и около 30 дронов: Россия атаковала Украину ночью

Россияне атаковали Украину ракетами и "Шахедами" в ночь на 3 сентября. Большинство целей были сбиты.

Однако, на ракеты сбить не удалось. Однако силы ПВО сбили большинство вражеских БпЛА.

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Россия осуществила комбинированную атаку на Украину

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 3 сентября Россия ударила по Украине:

тремя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Крыма,

управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Курской области,

а также 35 ударными "Шахедами". Враг запускал дроны-камикадзе из Курской области России и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– сообщили в Воздушных силах.

ПВО этой ночью работала в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Сколько целей удалось сбить

Противовоздушная оборона сбила 27 "Шахедов". Еще шесть – локально потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Кроме этого, еще два вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области и оккупированной Донецкой области.

Отметим, что воздушная тревога из-за атаки дронами в областях Украины продолжалась до утра.