Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил страны Балтии в "атаке дронами" на аэродром в городе Песков страны-агрессорки. В то же время в Латвии категорически отвергают такие нарративы приспешника российского диктатора.

Так, глава латвийской Минобороны Инара Мурниеце назвала "абсурдной выдумкой" утверждение Пескова. Более того, она заверила, что страна никоим образом не причастна к атаке на аэродром в Пескове.

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В Минобороны Латвии высказались об атаке на аэродром в Пскове

Мурниеце подчеркнула, что не стоит доверять дезинформационным сообщениям, распространяющим российские телеграм-каналы о якобы причастности стран Балтии, в частности Латвии, к атаке на аэродром в России. Она отметила, что эти утверждения настроены на то, чтобы отвлечь внимание россиян от проблем на войне.

Утверждение о причастности Латвии к событиям вчерашней ночи в Пскове – абсурдная выдумка, скорее всего, для того, чтобы отвлечь внимание российского населения от потерь российской армии на фронте, а также внутри страны.

– подчеркнула она.

Также министр обороны Латвии отметила, что Минобороны, Национальные Вооруженные Силы и союзники продолжают непрерывно анализировать борьбу Украины за свою территорию. Кроме того, они также наблюдают и за событиями на территории России.

Песков заявил, что Россия выясняет, как летели дроны на Псков.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам заявил, что в настоящее время российские военные эксперты выясняют маршруты, по которым летели летательные аппараты на аэродром в Пскове, а также анализируют то, как это было сделано.

Песков подчеркнул, что все это делается для того, чтобы принять соответствующие меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем.

Между тем, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сказал, что последствия атаки беспилотников на военный аэродром якобы уже устранили. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

Он также подчеркнул, что аэропорт сейчас временно закрыт, но взлетно-посадочная полоса не повреждена и после завершения следственных действий аэродром якобы возобновит работу. В заключение Ведерников рассказал, что все битки сейчас оцениваются профильными ведомствами.

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