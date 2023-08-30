Взрывы на аэродроме в Пескове: в Латвии опровергли заявление Пескова о причастности к атаке
Источник:Delfi
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил страны Балтии в "атаке дронами" на аэродром в городе Песков страны-агрессорки. В то же время в Латвии категорически отвергают такие нарративы приспешника российского диктатора.
Так, глава латвийской Минобороны Инара Мурниеце назвала "абсурдной выдумкой" утверждение Пескова. Более того, она заверила, что страна никоим образом не причастна к атаке на аэродром в Пескове.
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В Минобороны Латвии высказались об атаке на аэродром в Пскове
Мурниеце подчеркнула, что не стоит доверять дезинформационным сообщениям, распространяющим российские телеграм-каналы о якобы причастности стран Балтии, в частности Латвии, к атаке на аэродром в России. Она отметила, что эти утверждения настроены на то, чтобы отвлечь внимание россиян от проблем на войне.
Утверждение о причастности Латвии к событиям вчерашней ночи в Пскове – абсурдная выдумка, скорее всего, для того, чтобы отвлечь внимание российского населения от потерь российской армии на фронте, а также внутри страны.
– подчеркнула она.
Также министр обороны Латвии отметила, что Минобороны, Национальные Вооруженные Силы и союзники продолжают непрерывно анализировать борьбу Украины за свою территорию. Кроме того, они также наблюдают и за событиями на территории России.
Песков заявил, что Россия выясняет, как летели дроны на Псков.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам заявил, что в настоящее время российские военные эксперты выясняют маршруты, по которым летели летательные аппараты на аэродром в Пскове, а также анализируют то, как это было сделано.
Песков подчеркнул, что все это делается для того, чтобы принять соответствующие меры по недопущению подобных ситуаций в дальнейшем.
Между тем, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сказал, что последствия атаки беспилотников на военный аэродром якобы уже устранили. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.
Он также подчеркнул, что аэропорт сейчас временно закрыт, но взлетно-посадочная полоса не повреждена и после завершения следственных действий аэродром якобы возобновит работу. В заключение Ведерников рассказал, что все битки сейчас оцениваются профильными ведомствами.
Взрывы на аэродроме в Пскове: что известно
- В России ночью 30 августа в нескольких областях граждане жаловались об "атаке неизвестными беспилотниками". В частности, об этом также сообщали и жители Псковской области.
- Впоследствии стало известно, что в результате атаки пострадала техника на аэродроме "Кресты", где базировались самолеты Ил-76. Именно с их помощью россияне транспортировали "Шахеды" из Ирана на территорию своей страны.
- В ГУР МО подтвердили, что на этом аэродроме уничтожены 4 самолета Ил-76. Другие воздушные суда и техника на этом аэродроме имеют определенные повреждения.
- В сети даже появилось видео, где можно увидеть, как пылают российские самолеты Ил-76. Там видно, что огонь сильно распространился по находящейся на аэродроме технике.