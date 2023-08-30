Чего не скажешь о российских аэродромах, там ярко пылали самолеты, из которых бомбардируются украинские территории. Эти и другие события на фронте для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Атака по Украине

11 самолетов Ту-95 сбросили на Украину 28 ракет, все они были сбиты. Свитан предположил, что именно в этих местах, куда раньше летели дроны, была увеличена плотность противовоздушной обороны, что позволило эффективной работе по целям.

Однако проблема состоит в том, что ущерб могут нанести обломки от атакующей ракеты и перехватывающей ракеты.

Поэтому, как бы эффективно ни сбивала наша ПВО ракеты, однозначно, игнорировать воздушную тревогу нельзя, тем более такой массовый удар,

– подчеркнул военный аналитик.

Также на Украину летели "Шахеды", часть была выпущена из Курской области, часть с Юга – из Тамани. Они были почти все ликвидированы, одному из 16 удалось выполнить боевое задание.

Свитан проанализировал перспективы ВСУ на Юге и Востоке: смотреть видео

У россиян "гости"

Однако и россиянам всю ночь было неспокойно. 30 августа произошла едва ли не самая массовая атака по аэродромам агрессора.

Прилеты дронов фиксировались в Псковской, Брянской, Калужской, Рязанской, Орловский и Московской областях. В Пскове было повреждено рекордное количество самолетов – шесть Ил-76.

Интересно, что ряд военных объектов в Псковской области расположен в непосредственной близости к границе НАТО и, как оказалось, совершенно незащищен. Это демонстрирует реальное отношение России к НАТО и понимание того, что Альянс никогда не пойдет на агрессию против нее, отметил полковник ВСУ в запасе.

Он предположил, что аэродром атаковали около 10 дронов. После этого весь боевой состав был собран для поиска либо корректировщиков на местах, либо управляющих дронами. Вероятно, дроны имели дальность до 150 километров, кто их запустил – до сих пор неизвестно.

Тактику использования дронов по аэродромам России Свитан назвал очень эффективной, ведь ракеты, которыми Россия бьет по Украине уничтожаются не в воздухе, нанося ущерб инфраструктуре, а на местах базирования уничтожаются сразу их носители.

Успехи ВСУ

ВСУ продолжают движение в направлении Вербового. Сейчас сформирован клин между Вербовым и Новопрокоповкой. Появилось видео, как украинские защитники уничтожают врага в населенном пункте Вербовое. Военный аналитик Александр Коваленко подсчитал, что за последний месяц потери россиян в технике больше, чем они могут расконсервировать.

По словам Свитана, действия на этом плацдарме активизируются. Вероятно, партнеры организовали достаточные поставки снарядов, поэтому голода не ощущается.

На восточном фронте ВСУ медленно двигаются с флангов вокруг Бахмута. Сейчас они там не просто заняли господствующие высоты, а уже загнали врага в городе в полуокружение.

Вероятно, на высоты подтянут и батареи артиллерии, которая поможет закрыть входы и выходы из юго-восточного края Бахмута и не позволит ни зайти, ни выйти россиянам,

– добавил летчик-инструктор.

Он считает, что как минимум левый берег Бахмута будет так зачищен от оккупантов.