Чого не скажеш про російські аеродроми, там яскраво палали літаки, з яких бомбардуються українські території. Це та інші події на фронті для 24 Каналу в щоденному зведені з фронту проаналізував військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Атака по Україні

11 літаків Ту-95 скинули на Україну 28 ракет, всі вони були збиті. Світан припустив, що саме в цих місцях, куди раніше летіли дрони, була збільшена щільність протиповітряної оборони, що дозволило ефективною працювати по цілях.

Однак проблема полягає в тому, що збитків можуть завдати уламки від ракети, що атакує і ракети, що перехоплює.

Тому, як би ефективно не збивала наша ППО ракети, однозначно, ігнорувати повітряну тривогу не можна, тим більше такий масовий удар,

– підкреслив військовий аналітик.

Також на Україну летіли "Шахеди", частина була випущена з Курської області, частина з Півдня – з Тамані. Вони були майже всі ліквідовані, одному з 16 вдалося виконати бойове завдання.

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В росіян "гості"

Однак і росіянам усю ніч було неспокійно. 30 серпня відбулася чи не наймасовіша атака по аеродромах агресора.

Прильоти дронів фіксувалися в Псковській, Брянській, Калузькій, Рязанській, Орловський та Московській областях. У Пскові було пошкоджено рекордну кількість літаків – шість Іл-76.

Цікаво, що низка військових об'єктів у Псковській області розташована в безпосередній близькості до кордону НАТО і, як виявилося, є зовсім незахищеною. Це демонструє реальне ставлення Росії до НАТО, і розуміння того, що Альянс ніколи не піде на агресію проти неї, зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Він припустив, що аеродром атакували близько 10 дронів. Після цього увесь бойовий склад було зібрано для пошуку або коригувальників на місцях, або тих, хто керує дронами. Імовірно, дрони мали дальність до 150 кілометрів, хто їх запустив – досі не відомо.

Тактику використання дронів по аеродромах Росії Світан назвав дуже ефективною, адже ракети, якими Росія б'є по Україні знищуються не в повітрі, завдаючи уламками шкоди інфраструктурі, а на місцях базування знищуються одразу їхні носії.

Успіхи ЗСУ

ЗСУ продовжують рух в напрямку Очеретуватого. Зараз сформований клин між Вербовим і Новопрокопівкою. З'явилося відео, як українські оборонці знищують ворога у населеному пункті Вербове. Військовий аналітик Олександр Коваленко підрахував, що за останній місяць втрати росіян у техніці є більшими, ніж вони можуть розконсервувати.

Наразі, за словами Світана, дії на цьому плацдармі активізуються. Імовірно, партнери організували достатнє постачання снарядів, тому голоду не відчувається.

На східному фронті ЗСУ повільно рухаються з флангів навколо Бахмута. Зараз вони там не просто зайняли панівні висоти, а вже загнали ворога в місті в напівоточення.

Імовірно, на висоти підтягнуть і батареї артилерії, яка допоможе закрити входи і виходи з південно-східного краю Бахмута і не дасть можливості ні зайти, ні вийти росіянам,

– додав льотчик-інструктор.

Він вважає, що, як мінімум, лівий берег Бахмута буде так зачищений від окупантів.