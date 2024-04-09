Атака на авиационный центр под Воронежем: что россияне могли там изготавливать

Украине удалось нанести удар по авиационному центру под Воронежем. Это очень важный объект - составляющая цепочки ВПК России.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко высказал 24 Каналу мнение, что там происходил один из этапов изготовления ракет. В СМИ тем временем привели детали того, что ремонтировал авиацентр в Борисоглебске.

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Цепочка производства российских ракет

Мусиенко рассказал, что этот комплекс использовался в цепочке производства российских ракет. В частности, есть основания полагать, что ракет Х-555, которые использует российская стратегическая авиация для нанесения ударов по территории Украины.

Это означает, что отдельные элементы непосредственно ракеты изготавливались именно там, именно в Борисоглебске. Изъятие этой цепочки, этого предприятия создает определенные проблемы и откладывает дальнейшее производство,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Расконсервация старых ракет

По его словам, второе, что известно, это то, что осуществлялась расконсервация, проверка пригодности и ремонт ракет Х-22 и Х-29. Это противокорабельные ракеты, которые используются самолетами Ту-22М3, которыми враг бьет по Югу и Востоку нашего государства.

"Как правило, эти ракеты остались устаревшие. Это производство 60-х – 70-х годов прошлого века. Их нужно проверять на их срок эксплуатации. То есть, насколько они пригодны вообще к применению и насколько они могут быть эффективны", – отметил военный эксперт.

Он добавил, что это можно сравнить с техникой: танками и бронемашинами. Когда их расконсервируют, то из 3 машин собирают 1. Так же с ракетами надо выполнять такие действия. Есть информация, что там могли производить беспилотники.

Впрочем из моих источников пока подтверждений этого не слышал. То, что там учатся пилоты по определенным программам – это может соответствовать действительности. Это то, что сейчас известно. Это объект ВПК России, который задействован именно в цепочке ракетного ремонта и производства,

– подчеркнул Мусиенко.

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