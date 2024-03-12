Удар по авиазаводу с А-50 в Таганроге: ВСУ способны достигать стратегических объектов России

Атака на авиазавод в Таганроге, которая состоялась 9 марта, подтверждает способность Вооруженных Сил Украины достигать стратегически важных целей на территории России. Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.

По данным британского оборонного ведомства, от атак россиянам не удается уберечь даже тщательно защищенные объекты.

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Эта атака демонстрирует, что украинские операции все еще могут достигать стратегически важных объектов на территории России, даже если такие объекты считаются защищенными считаются защищенными, то ли в воздухе, то ли на суше,

– говорится в отчете.

Каково значение этого завода

В разведке рассказали, что завод в Таганроге используется для производства, модернизации, технического обслуживания и ремонта самолетов раннего воздушного предупреждения и управления A-50У ВВС России.

Стоит отметить, что этот объект имеет большее значение для России, поскольку обслуживает стратегические бомбардировщики большой дальности, транспортные самолеты и является испытательным центром для следующего поколения самолетов А-100.

Постоянное присутствие активной противовоздушной обороны, размещенной вокруг аэродрома, свидетельствует о его важности,

– добавляют в Минобороны Великобритании.

Изображения повреждений после атаки, которые распространились в сети, демонстрируют повреждения двух крупных зданий, связанных с парком А-50. Они, вероятнее всего, использовались для укрытия самолетов во время периодов глубокого технического обслуживания.

Атака Таганрога и пожар на авиазаводе: что известно