Удар по авиазаводу с А-50 в Таганроге: ВСУ способны достигать стратегических объектов России
Источник:Минобороны Британии
Атака на авиазавод в Таганроге, которая состоялась 9 марта, подтверждает способность Вооруженных Сил Украины достигать стратегически важных целей на территории России. Об этом говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании.
По данным британского оборонного ведомства, от атак россиянам не удается уберечь даже тщательно защищенные объекты.
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Эта атака демонстрирует, что украинские операции все еще могут достигать стратегически важных объектов на территории России, даже если такие объекты считаются защищенными считаются защищенными, то ли в воздухе, то ли на суше,
– говорится в отчете.
Каково значение этого завода
В разведке рассказали, что завод в Таганроге используется для производства, модернизации, технического обслуживания и ремонта самолетов раннего воздушного предупреждения и управления A-50У ВВС России.
Стоит отметить, что этот объект имеет большее значение для России, поскольку обслуживает стратегические бомбардировщики большой дальности, транспортные самолеты и является испытательным центром для следующего поколения самолетов А-100.
Постоянное присутствие активной противовоздушной обороны, размещенной вокруг аэродрома, свидетельствует о его важности,
– добавляют в Минобороны Великобритании.
Изображения повреждений после атаки, которые распространились в сети, демонстрируют повреждения двух крупных зданий, связанных с парком А-50. Они, вероятнее всего, использовались для укрытия самолетов во время периодов глубокого технического обслуживания.
Атака Таганрога и пожар на авиазаводе: что известно
- 9 марта российский Таганрог, что в Ростовской области, подвергся массированной атаке дронами. По словам очевидцев, повреждения получил авиационный завод имени Бериева. О самой атаке заявлял губернатор области Василий Голубев. Он даже признал, что есть один раненый.
- Около 03:23 российскими телеграм-каналами начали распространяться сообщения от очевидцев. Они заявляли, что повреждения получил завод Бериева и там вспыхнул пожар.
- Известный волонтер Сергей Притула заявил, что самолет А-50 с большой вероятностью критически поврежден в результате атаки. Связано это со значительными повреждениями самого ангара, в котором он был. Также он добавил, что есть вероятность, что поражениям подвергся еще один самолет.