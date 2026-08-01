В пятиэтажном доме заблокированы люди: какие последствия атаки врага на Киев

В ночь на 1 августа вражеские войска нанесли удар по столице с помощью баллистических ракет и реактивных дронов. Последствия атаки фиксируются в четырех районах Киева.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.

Каковы последствия атаки на Киев?

Россия начала свою атаку на столицу Украины в 1:20 1 августа. Уже в 2:00 стало известно о первых последствиях атаки.

По словам Кличко, последствия фиксируются в Соломенском, Голосеевском, Дарницком и Шевченковском районах столицы.

В частности, в Соломенском районе в результате атаки загорелось 6-этажное нежилое здание, также загорелись автомобили на парковке. Из-за падения обломков ракеты в одном из пятиэтажных домов заблокированы люди. Кроме того, пожар возник во дворе жилого дома.

В Голосеевском районе обломки упали на территории нежилой застройки.

В Дарницком районе зафиксировано падение обломков и попадание на территории нежилой застройки.

В Дарницком районе горят складские здания. Масштабы пожара устанавливаются,

– КМВА.

В Шевченковском районе произошел пожар на автомойке. В жилом доме, где заблокированы люди, частично разрушены первый и второй этажи.

По состоянию на 2:29 известно о одном погибшем. Еще четверо человек пострадали, среди них 17-летний парень. Всех раненых медики госпитализировали, сообщил Кличко.

Позже, в 3:10, в КМВА уточнили, что в результате атаки на Киев погибли четыре человека. Еще 13 жителей столицы пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Позже Кличко сообщил о 15 пострадавших в столице. Среди них двое подростков 13 и 17 лет.

Все раненые были госпитализированы для оказания необходимой помощи.

К слову, взрывы этой ночью были слышны и в Киевской области. В частности, в Бучанском районе в результате удара возник пожар. По данным местных властей, там загорелись складские помещения и жилая застройка.