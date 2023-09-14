"Хорошо" и "отлично": военный эксперт объяснил последствия "хлопка" в Севастополе

Украинские военные ночью 13 сентября совершили мощную атаку на судоремонтный завод в Севастополе. В результате уникальной операции ВСУ повреждены БДК "Минск" и подводный ракетоноситель "Ростов-на-Дону".

Подобные атаки существенно уменьшают возможности врага. Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, объяснив, как нужно бороться со средствами воздушного нападения.

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Способности снизились

Атака на военно-морскую базу в Севастополе, которая временно функционирует, это вопрос принципиальный. Теперь подобные инциденты неоднократно происходят, несмотря на то, что россияне подают, что эта база якобы охраняется с точки зрения противоракетной обороны и действует на море как одно из "наиболее надежных" учреждений. Однако Вооруженным Силам удается преодолевать все эти обороны и наносить удары, в том числе по десантному кораблю это уже не первая атака.

В прошлом году была большая угроза десантных операций. Тогда враг не оставлял надежды на проведение такой операции, а сейчас средств для ее проведения становится все меньше и меньше.

– отметил Романенко.

Кроме того, украинские бойцы поражают разные мосты и переправы, в частности Крымский, Чонгарский и т.д. Поэтому целевое назначение БДК изменилось. Теперь они используются, чтобы доставлять необходимые грузы для логистического обеспечения боевых действий.

"Способности врага уменьшились и это хорошо. А очень хорошо заключается в том, что была повреждена первая лодка, которая может нести четыре ракеты "Калибр" и мы знаем, что оккупанты неоднократно использовали ее", – сказал генерал-лейтенант.

Пораженная подлодка "Ростов-на-Дону" является носителем четырех крылатых ракет "Калибр". А большой десантный корабль "Минск", вероятно, полностью уничтожен, – это средство для перебрасывания сил и средств противника из материковой России на временно оккупированный Крымский полуостров.

Как уменьшится способность врага из-за повреждения двух кораблей: смотрите видео

Уничтожение пусковых установок

Бороться со средствами воздушного нападения нужно не только в воздухе, когда на наши города летят вражеские ракеты, это уже постфактум борьба и ПВО справляется с этим, а еще более эффективно бороться путем уничтожения пусковых установок – "Искандеры" на земле, ракетные корабли и подводные лодки в море, самолеты на аэродромах.

В последнее время Украина наращивает возможности применения беспилотных аппаратов в широком спектре. Наиболее известны воздушные и морские дроны. Также происходит мощное развитие ракетного вооружения.

Атака на базу в Севастополе: коротко

В Севастополе 13 сентября примерно в 3 ночи раздалось по меньшей мере 7 взрывов. Впоследствии российские минобороны и ставленники Кремля в аннексированном Крыму заявили об ударе дронов и крылатых ракет.

В сети появились спутниковые снимки, на которых можно увидеть последствия взрывов во временно оккупированном Севастополе. Там были поражены такие суда, как подлодка "Ростов-на-Дону" и, очевидно, десантный корабль "Минск".

Представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что в результате атаки повреждены по меньшей мере два вражеских корабля. Пока оккупанты не способны восстановить или судно.