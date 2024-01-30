Взвешивают последствия: как США могут ответить Ирану на удар по своей базе

Беспилотники атаковали американскую базу в Иордании 28 января, в результате чего погибли 3 человека, а еще десятки – получили ранения. Очевидно, что за этим ударом стоит Иран.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса заметив, что сейчас есть два варианта, как Соединенные Штаты будут реагировать на эту атаку. Там сейчас взвешивают возможные последствия.

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Штаты могут отреагировать консервативно. Здесь речь идет об ударе по проиранским группировкам в Сирии и Ираке, как это было раньше. Хотя США могут пойти и на большую эскалацию. Это может быть прямой удар по энергетическим объектам Ирана или по военным институтам.

Какие могут быть последствия от удара по Ирану

Как отметил Куса, в таких случаях сложно спрогнозировать цепь реакций, которая может произойти. Здесь же вырисовываются три варианта последствий потенциального удара США по Ирану.

Первый – эскалация приведет к эскалации. Тогда Иран продолжит целевые обстрелы со своей территории по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Второй – не стоит исключать возможность, что эскалация приведет к деэскалации. Такое произошло недавно между Ираном и Пакистаном. Они ударили друг по другу, а потом успокоились.

Третий – промежуточный вариант. Иран не будет отвечать напрямую и не будет выходить за уровень эскалации, который есть сегодня. Но в рутинном режиме будут обстреливаться американские базы в Сирии и Ираке, как это было раньше.

Стратегическая цель Ирана – вытеснить США с Ближнего Востока. По крайней мере, из ключевых стран, за которые там давно они борются между собой. Сирия, Ирак, Ливан, Иордания. Там много лет идет гибридная борьба между Ираном и США. Задача Ирана – заставить США покинуть регион или уменьшить военное присутствие, или начать договариваться с Ираном,

– сказал Куса.

Удар по базе США в Иордании: коротко