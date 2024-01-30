Про це 24 Каналу розповів експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса, зауваживши, що зараз є два варіанти, як Сполучені Штати будуть реагувати на цю атаку. Там зараз зважують можливі наслідки.

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Штати можуть відреагувати консервативно. Тут йдеться про удар по проіранських угрупованнях в Сирії та Іраку, як це було раніше. Хоча США можуть піти й на більшу ескалацію. Це може бути прямий удар по енергетичних об'єктах Ірану або ж по військових інституціях.

Які можуть бути наслідки від удару по Ірану

Як наголосив Куса, у таких випадках складно спрогнозувати ланцюг реакцій, який може статися. Але тут вимальовуються три варіанти наслідків потенційного удару США по Ірану.

Перший – ескалація призведе до ескалації. Тоді Іран продовжить цільові обстріли зі своєї території по американських військових об'єктах на Близькому Сході.

Другий – не варто відкидати можливість, що ескалація приведе до деескалації. Таке сталося нещодавно між Іраном та Пакистаном. Вони вдарили один по одному, а потім заспокоїлися.

Третій – проміжний варіант. Іран не відповідатиме напряму та не виходитиме за рівень ескалації, який є сьогодні. Але в рутинному режимі обстрілюватиме американські бази в Сирії та Іраку, як це було раніше.

Стратегічна ціль Ірану – витіснити США з Близького Сходу. Принаймні з ключових країн, за які там давно вони борються між собою. Сирія, Ірак, Ліван, Йорданія. Там багато років триває гібридна боротьба між Іраном та США. Завдання Ірану – змусити США покинути регіон або ж зменшити військову присутність, або почати домовлятися з Іраном,

– сказав Куса.

Удар по базі США в Йорданії: коротко