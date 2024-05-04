Почти месяц такого не было: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке по Украине

Последняя массированная атака беспилотников состоялась более месяца назад. После этого враг все уменьшал количество использования ударных БПЛА. В течение последней недели применения дронов почти не было.

Однако, представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в разговоре с 24 Каналом рассказал, что в ночь на 4 мая противник использовал 13 беспилотных ударных летательных аппаратов из Белгородской области.

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Детали ночной атаки

Евлаш отметил, что этой ночью оккупанты пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Харькове. Также несколько беспилотников разделились и направились на Днепропетровщину, а именно в Павлоград.

Все 13 БПЛА были сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны. В них входят не только Воздушные силы, но и Сухопутные войска, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия, ТРО и другие.

Во время сбивания произошло падение обломков, которые повредили гражданскую застройку. К сожалению, такое часто случается. Поэтому просим наших граждан, сообщаем на наших официальных площадках, телеграм-канале и WhatsApp, чтобы не пренебрегали тревогой,

– сказал Илья Евлаш.

Воздушные силы предупреждают о курсе, направлении, какие именно средства воздушного нападения движутся, чтобы граждане могли пройти в укрытие и не подвергали себя и своих близких опасности.

Почему россияне уменьшили использование БПЛА

По словам представителя Воздушных сил, пока сложно сказать, почему враг действует таким образом. Оккупанты исходят из своей оперативной ситуации, стратегического плана. Вероятно, видят целесообразность делать акцент больше на ракетные удары.

Сейчас россияне довольно часто используют баллистику, например, по Одессе "Искандер-М". Кроме того, используют ракеты Х-59 класса "воздух – воздух", которыми пытаются наносить удары по энергетике, применяя тактическую авиацию и терроризируя мирное население.

Об атаке по Одессе и Харькову

Евлаш рассказал, что 29 апреля противник нанес удар по Одессе кассетными боеприпасами – это оружие, которое бьет по большим площадям с целью поражения максимального количества личного состава и техники.

Очевидно, что никаких военных объектов на набережной не было. Россияне в очередной раз совершили акт террора. Они пытались доказать, что им нужно повиноваться, а не сопротивляться. И самое главное – враг хотел сделать невыносимой жизнь одесситов.

Такие же преступления оккупанты совершают в Харькове, когда десятками используют управляемые авиационные бомбы. Вчера, 3 мая, российские КАБы летели на густонаселенные районы города, буквально в центр.

Чтобы эффективно этому противостоять, нам надо бороться с носителями. Для этого необходимы западные системы вооружения, о которых мы постоянно подчеркиваем. В частности, Patriot, ракеты к ним и другие системы, которые могли бы прикрывать именно эти станции,

– подчеркнул Илья Евлаш.

Что известно об атаке БпЛА 4 апреля