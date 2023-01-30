"Хлопок" в Иране: сорвет ли это контракты на поставку дронов в Россию

Атака беспилотниками по Ирану имеет положительные последствия для украинцев. Эти события поставят под сомнение вероятность поставок вооружения России, использующей его для войны против Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, иранцев от "хлопка не спасли даже специальные системы защиты.

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Какое значение атак по Ирану для Украины

Иван Ступак объяснил, что не все герои носят плащи. Поэтому мы предполагаем, что это был Израиль.

"Поскольку он уже длительное время работает над уничтожением иранской ядерной программы", – подчеркнул он.

По его словам, израильский народ также прибегает к ликвидации иранских ученых, которые, собственно, работают над ядерной программой.

Эксперт Украинского института будущего убежден, что последние события в Иране играют на руку Украине.

Такой поступок безоговорочно работает на Украине, любое уничтожение, повреждение иранской программы по производству беспилотников, ракет способствует Украине,

– сосредоточил внимание он.

По мнению Ступака, в ближайшее время не стоит ожидать больших партий этих беспилотников из Ирана в Россию. Конечно, возможно, что часть из них уже может быть в пути.

"Но сама программа действительно сейчас отсрочена будет: существенное ухудшение логистики, восстановление тоже будет существенным", – добавил он.

Бывший работник СБУ рассказал, что иранцы в свою очередь натягивали на предприятия специальные сетки, препятствовавшие работе беспилотников. Впрочем, судя по всему, такая методика не сработала.

Иван Ступак рассказал, изменится ли что-то для Украины из-за атак по Ирану: смотрите видео

Сделает ли Иран выводы

В то же время политолог Андрей Вигиринский подчеркнул, что в Иране ежегодно совершаются подобные атаки, просто меняются сами объекты. Поэтому у иранцев не возникло эффекта новизны.

Предупреждения с Ираном не работают. То есть попытки использовать элементы политической провокации по состоянию на сегодняшний день зашли в тупик,

– объяснил он.

По мнению политолога, если бы до этого на Иран не были совершены атаки, можно было бы рассматривать это как сигнал для остановки сотрудничества с Москвой или прекращения определенных действий, связанных с реализацией ядерной программы.

По его словам, предупреждения такого характера на самом деле не приведут к чему-либо лучшему по вопросам отношений с Ираном.

"Идти на еще большую эскалацию – это, напротив, давать козыри властям Ирана в том, что их борьба была праведной и верной", – добавил он.

К тому же, не зная, по какому именно объекту был нанесен удар, мы не можем говорить о неотвратимости последствий атаки дронами по Ирану.

Андрей Вигиринский сообщил, изменится ли политика Ирана из-за последних событий: смотрите видео

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