Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что оккупанты боятся это признать. Это, в частности, свидетельствует харакетр отчетности по атакам.

Правда о нашествии дронов на россиян в последнее время

По словам руководителя Центра изучения оккупации, информация о сбивании большого количества беспилотников от россиян является ложной. Однако на самом деле недавно была атака дронов на Крым, Донецкую и Луганскую области.

Россияне же боятся признать и назвать цифры количества наших БпЛА, которые ежедневно их атакуют. Они не отчитываются по атакам за сутки, а отчитываются за отрезки дня. Поэтому реальное количество наших дронов выше – 300 или даже 400,

– объяснил он.

Часто трудно сказать, какие именно беспилотники атакуют Россию – или дальнобойные, или нет. Однако по количеству все понятно. Реакция оккупантов свидетельствует об их страхе признаться, что Украина имеет сильные производственные мощности по дронам.

Сколько дронов оккупанты "насчитали" за последнее время?