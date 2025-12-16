Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що окупанти бояться це визнати. Це, зокрема, свідчить харакетр звітності щодо атак.

Правда про навалу дронів на росіян останнім часом

За словами керівника Центру вивчення окупації, інформація про збиття великої кількості безпілотників від росіян є неправдивою. Однак насправді нещодавно була атака дронів на Крим, Донеччину та Луганщину.

Росіяни ж бояться визнати і назвати цифри кількості наших БпЛА, які щоденно їх атакують. Вони не звітують по атаках за добу, а звітують за відрізки дня. Тому реальна кількість наших дронів є вищою – 300 або навіть 400,

– пояснив він.

Часто важко сказати, які саме безпілотники атакують Росію – чи далекобійні, чи ні. Однак щодо кількості все зрозуміло. Реакція окупантів свідчить про їхній страх зізнатись, що Україна має сильні виробничі потужності щодо дронів.

Скілки дронів окупанти "нарахували" за останній час?