Момент так называемой "атаки беспилотников" на Кремль попал на видео

В Москве ночь среды прошла громко. В Кремле прогремели мощные взрывы. Оккупанты в истерике начали заявлять о якобы "атаке беспилотников".

Момент взрывов попал на видео. На обнародованных в соцсетях кадрах видно, как горит Кремль, об этом пишет 24 Канал.

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Кадры "атаки" на Кремль

О взрывах в Москве вражеские телеграмм-каналы начали писать около 3 часов ночи. Испуганные россияне жаловались: "Хлопок по силе был похож на грохот грома". Также жители дома на набережной видели искры в небе и якобы людей с фонариками у Кремлевской стены после взрывов.

Интересно, что видео начали активно разлетаться в соцсетях всего несколько часов назад. Только после этого у Путина решили сделать заявление.

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У оккупантов пылает: смотрите видео

"Атака" на Кремль: смотрите видео

Взрывы в Кремле: смотрите видео

Как пылает Кремль: смотрите видео

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В Москве запретили беспилотники

После взрывов в столице государства-агрессора решили немедленно запретить беспилотники. Возможным "нарушителям" пригрозили административной и уголовной ответственностью.