Момент так называемой "атаки беспилотников" на Кремль попал на видео
В Москве ночь среды прошла громко. В Кремле прогремели мощные взрывы. Оккупанты в истерике начали заявлять о якобы "атаке беспилотников".
Момент взрывов попал на видео. На обнародованных в соцсетях кадрах видно, как горит Кремль, об этом пишет 24 Канал.
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Кадры "атаки" на Кремль
О взрывах в Москве вражеские телеграмм-каналы начали писать около 3 часов ночи. Испуганные россияне жаловались: "Хлопок по силе был похож на грохот грома". Также жители дома на набережной видели искры в небе и якобы людей с фонариками у Кремлевской стены после взрывов.
Интересно, что видео начали активно разлетаться в соцсетях всего несколько часов назад. Только после этого у Путина решили сделать заявление.
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У оккупантов пылает: смотрите видео
"Атака" на Кремль: смотрите видео
Взрывы в Кремле: смотрите видео
Как пылает Кремль: смотрите видео
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В Москве запретили беспилотники
После взрывов в столице государства-агрессора решили немедленно запретить беспилотники. Возможным "нарушителям" пригрозили административной и уголовной ответственностью.Обратите внимание! У кремлевского диктатора уже традиционно пытаются обвинить во всем наше государство. Однако спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров подчеркнул, что у Украины нет информации о так называемой ночной "атаке".
Важно понимать, что Россия буквально утопает во внутренних конфликтах. Так что взрывы могут быть их следствием.