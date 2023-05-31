Совершенно законные цели, – Катков предположил цель атаки дронов на Москву

30 мая неизвестные беспилотники атаковали столицу России Москву. Эта атака продемонстрировала неспособность противовоздушной обороны России закрыть даже самые важные объекты.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков. По его словам, операцию можно считать частично успешной.

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Против террористов все методы хороши

Катков отметил, что Москва не была целью атаки – эти дроны были нацелены на Рублевку и другие населенные пункты вдоль Рублево-Успенского шоссе. Там сконцентрировано значительное количество российской политической элиты, которая так или иначе причастна к вторжению в Украину: две резиденции Путина, имение Шойгу, вилла Золотова (руководителя Росгвардии) и тому подобное.

"Когда США боролись против Аль-Каиды, то наносили удары, в том числе по имению бен Ладена. Поскольку мы также воюем с террористами, то атаки на имущество террористов являются абсолютно законной целью", – подчеркнул военный эксперт.

Олег Катков о массированной атаке дронов на Москву: смотреть видео

Российское ПВО не справляется даже с дронами

, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Украина не причастна к атакам беспилотников на Москву 30 мая

Он также вспомнил нынешнюю атаку дрона-камикадзе на нефтеперерабатывающий комплекс в Краснодарском крае, что расположенный в 400 километрах от границы с Украиной. Недалеко от него расположена зенитно-ракетная бригада российской армии, которая в 2020 году получила очередной "аналоговнет" Бук-М3.

Этот комплекс, по словам самих россиян, способен перехватывать любые цели. Выходит, что не способен даже сбить обычный дрон. Катков сравнил этот инцидент с атакой беспилотников на Москву.

Если какие-то обычные дроны-камикадзе прорывают наиболее мощный район ПВО в России, то что будет, когда полетят настоящие крылатые ракеты?

– заметил военный эксперт.

Что известно об атаке на Москву