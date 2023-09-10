Гуманный "хлопок": Буданов рассказал, есть ли жертвы среди гражданских россиян в результате дроновых атак

В России набирает обороты сезон атак "неизвестных" беспилотников. Глава ГУР в свою очередь обратил внимание на одну интересную деталь.

В России беспилотники б'ют только по военным объектам. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов во время ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии".

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Взрывы мощные, но люди не гибнут

Жертв среди гражданских россиян в результате атак беспилотников нет, подчеркнул Буданов. Это все потому, что "чьи-то" дроны атакуют именно объекты российского ВПК такие, как, например, предприятие "Кремний Эл".

Как отмечает глава ГУР, на этом предприятии производятся микросхемы для ракет "Искандеров", которыми оккупанты атакуют Украину. Поэтому вполне понятно, почему дроны нанесли удар именно сюда.

Если проанализируете, что попадало под удары в Московской области, Тульской области – все это предприятия ВПК,

– заметил Буданов.

По мнению разведчика, это и отличает украинцев от россиян – в России бывает очень громко, проходят саботажные акции, но гражданские люди не страдают.

Россияне паникуют

Взрывы и "прилеты" превращаются в рутину для россиян, они начинают просыпаться. Впрочем, массового "отрезвления" еще нет, добавляет Буданов. По его словам, панические настроения растут постепенно. Это, в частности, проявляется в том, что российские страховые компании стали страховать людей на случай атак беспилотников.

Кроме того, "обычных" россиян начинают тревожить постоянные сбои в работе аэропортов. Несколько авиакомпаний уже официально прекратили работу в России.

Глава ГУР подчеркнул, что у граждан страны-агрессорки будут появляться все больше проблем – и таким образом, они, в конце концов, будут выражать недовольства, по крайней мере, на кухне, что уже шаг вперед.

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