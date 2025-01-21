Поврежденные дома и ЛЭП: вражеские дроны атаковали Полтавскую и Черкасскую области

Ночью россияне атаковали Украину дронами типа "Шахед". В нескольких областях фиксируют повреждения после вражеского нападения. В Полтавской области в результате падения БпЛА произошел пожар. А в Черкасской повреждены жилые дома.

Российская армия атаковала область в ночь на 21 января Полтавскую и Черкасскую области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Полтавскую ОВА и начальника Черкасской ОГА Игоря Табурца.

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Последствия вражеской атаки на Полтавщине

По сообщению ОВА, падение обломков на частный дом в Кременчугском районе вызвало пожар. Спасатели работали на месте происшествия. К счастью, пострадавших и жертв в результате атаки нет.



Также обломками вражеского беспилотника повреждены 6 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, 3 гаража и 8 автомобилей.

Во время атаки россиян в области была повреждена линия электропередач. 87 потребителей остались без света. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Россияне атаковали Черкасскую область

В Черкасской области силы ПВО уничтожили 7 вражеских дронов-камикадзе, которыми россияне пытались ударить по селам и городам. Некоторые объекты инфраструктуры в результате атаки были повреждены, но обошлось без пострадавших.

"Шахед", в частности, повредил окна четырех жилых домов, учебного заведения, магазина и нежилого здания в Звенигородском районе. Также повреждения получила линия электропередач, которую уже ремонтируют специалисты. В области продолжается обследование территории, где могли упасть вражеские БпЛА.

Последствия атаки российских БпЛА в Черкасской области / Фото из телеграм-канала Игоря Табурца

Россия атаковала Украину "Шахедами"

Ночью 21 января разрушения в результате вражеской атаки произошли также в Днепропетровской области. Повреждения получили поезд и здание, а двое работников Укрзализныци получили ранения.

Кроме этого российские ударные БПЛА пытались ударить по объектам Ровенской области. Силы ПВО успешно отработали по целям.

Всего за ночь удалось уничтожить 72 вражеских дронов-камикадзе.