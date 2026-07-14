Дроны снова атаковали Афипский НПЗ: там возник пожар

В Краснодарском крае России ночью 14 июля были слышны взрывы. Также поступали сообщения о пожаре. В то же время российские мониторинговые ресурсы заявляли, что поселок Афипский подвергается атаке беспилотников.

Под ударом вновь оказался Афипский НПЗ. В результате атаки произошло возгорание в районе резервуарного парка завода, сообщает российский оппозиционный телеграм-канал Astra.

Что известно о последствиях удара по Афипскому НПЗ?

По данным анализа ресурса, на данный момент невозможно установить, где именно возник пожар. Правда, кадр с пламенем, который распространяется в сети, вероятно, снят с улицы "50 лет Октября".

От этой точки до резервуарного парка Афипского НПЗ – примерно 4 километра. Однако что именно горит, – пока неизвестно.

Добавим, что об атаке на Афипский НПЗ также сообщил украинский OSINT-канал Exilenova+.

Где произошел пожар на Афипском НПЗ: анализ Astra

Афипский НПЗ уже не впервые подвергается атакам дронов: какие подробности предыдущих атак?

Последний раз Афипский НПЗ подвергся ударам ночью 11 июня. Тогда на территории завода также произошел масштабный пожар.

До этого удары по нему были зафиксированы в марте. По результатам этой атаки Генштаб сообщил о поражении объекта.

Афипский нефтеперерабатывающий завод расположен в 3 километрах от Афипского в поселке Нефтекачка. Расстояние от завода до ближайшей подконтрольной Украине территории составляет более 360 километров.

Это одна из крупных нефтеперерабатывающих площадок на Юге России. Завод входит в группу "Сафмар". Он имеет выгодное логистическое расположение вблизи трубопроводной инфраструктуры и транспортных путей к черноморским портам, в частности Новороссийску и Туапсе. Поэтому НПЗ имеет важное значение для российского топливного рынка.

По открытым данным, мощность предприятия составляет около 6 миллионов тонн нефти в год. Предприятие специализируется на производстве различных нефтепродуктов, в частности газового бензина, дизельного топлива, дистиллятов газового конденсата, вакуумного газойля, мазута и серы. Большая часть продукции идет на экспорт.