"Вселяя страх и срывая операции": в Forbes назвали возможную цель атаки на аэродром "Миллерово"

Российское Миллерово вечером 23 декабря ощутило на себе мощную атаку БПЛА. Там расположен военный аэродром.

Западные СМИ предполагают, что этой очередной атакой "Украина увеличила стоимость войны" для России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Атаки БПЛА по России – хорошая математика для Украины

На военной базе в Миллерово прозвучало не менее 9 взрывов. Мишенями могли стать российские штурмовики Су-25, которые постоянно выполняют задачи по поддержке вражеской пехоты на восточных и южных направлениях фронта.

Также на территории базы есть военная академия.

Конкретная цель на самом деле не имеет значения. Суть украинских глубоких ударов не всегда заключается в уничтожении отдельных зданий или единиц техники... Цель заключается в том, чтобы постоянно увеличивать стоимость войны для России, внушая страх, увеличивая риск и срывая операции,

– передает Forbes, ссылаясь на украинскую аналитическую группу Frontelligence Insight.

И, как отмечает издание, это работает, ведь из-за развертывания западных ракет глубокого поражения и дронов россиянам пришлось переместить часть техники как можно дальше от линии фронта. В частности, паника охватила их после атак ATACMS. Ранее в Миллерово дислоцировались десятки Су-25 и Су-30, а с осени – только несколько.

"Рейды дронов заставляют россиян предстать перед дилеммой "время – дистанция"", – отмечают в Forbes.

Так, это ограничило частоту вылетов и время задержки над фронтом.

Конечно, российская авиация сохраняет свои самолеты. Но при этом самолеты становятся менее полезными. Это хорошая математика для Украины. И она становится еще лучше, поскольку украинские боеприпасы все чаще попадают глубже в Россию,

– подытоживают в издании.