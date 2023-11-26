Массированная атака дронов в России и работа ПВО в Киеве: хронология 641 дня войны

Россия продолжает пытаться захватить территорию Украины. Наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Наше государство противостоит полномасштабной российской агрессии уже 641 день. О главных событиях суток читайте в тексте 24 Канала.

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