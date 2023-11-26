Массированная атака дронов в России и работа ПВО в Киеве: хронология 641 дня войны
Россия продолжает пытаться захватить территорию Украины. Наши защитники дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.
Наше государство противостоит полномасштабной российской агрессии уже 641 день. О главных событиях суток читайте в тексте 24 Канала.
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В Смоленской и Орловской области раздались взрывы. Местные власти сообщают о работе "ПВО" по БпЛА. Министр обороны заявил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Во время общения чиновники обсудили неотложные потребности Украины на фронте. Кроме того, Остин осудил атаку дронами 25 ноября. В течение суток произошло 46 боевых столкновений. В вечернем обращении Зеленский прокомментировал снежную непогоду в Украине. Он попросил граждан быть максимально осторожными. Глава государства рассказал, что более 400 населенных пунктов в 10 областях остаются без электроснабжения. Электрики работают над его восстановлением, объяснил президент. Также он рассказал, что, несмотря на сложные условия, боевые действия на Востоке и Юге не прекращаются. В Челябинске вечером произошел мощный взрыв. После этого вспыхнул пожар, дым от которого был виден за кварталы. Интересно, что на этом тракторном заводе оккупанты могли ремонтировать свою военную технику. В центре Одессы горожане сидят без света из-за непогоды. Троллейбусы и трамваи прекратили движение. С понедельника, 27 ноября, школы в Киевской области будут работать в дистанционном режиме. Детсады – в привычном. Ожидается ухудшение погоды. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено. С 27 ноября блокада польскими перевозчиками возле пункта пропуска "Шегини" будет идти круглосуточно. Львов формирует бюджет на 2024 год. В нем предусмотрены средства на помощь украинским защитникам. Об этом рассказал городской голова. На этой неделе из бюджета было выделено 20 миллионов для воинов. "Пока идет война никаких серьезных работ за бюджетные средства мы делать не будем. Приоритет – военные, реабилитация и все, что помогает победить в этой войне", – подчеркнул Андрей Садовый. Мэр Львова Андрей Садовый обратился к польской стороне с призывом прекратить блокаду украинской границы. В своих соцсетях он написал соответствующие сообщения на польском языке. "Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Весь ваш гигантский вклад в победу Украины в этой войне сводится на нет группой маргиналов, блокирующих гуманитарные поставки стране, которая уже второй год защищает свою независимость и безопасность Европы. Имеет ли Польша мужество, политическую волю и гражданские инструменты прекратить эту позорную блокаду Украины? Цена слишком высокая", – подчеркнул Садовый. В Минобороны устроили испытания для дронов от шести производителей. Отечественные БПЛА проверили на уязвимость к средствам РЭБ. Отдельно беспилотники протестовали на стойкость к подавлению сигнала видеосвязи и каналу управления беспилотным авиационным комплексом. На трех пунктах пропуска, которые блокируют польские перевозчики, ожидают въезда в Украину около 2000 транспортных средств. Премьер Швеции сообщил, что его страна предоставит еще 100 миллионов шведских крон. Это ориентировочно 8,7 миллиона евро. Денежные средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine. Из-за непогоды в Одесской области в дороге застряла скорая, в которой была роженица. Спасателям удалось достать автомобиль из сугроба и довезти женщину в больницу. Голова ОВА Кипер уточнил, что сейчас организуются бригады, которые могут оказывать медицинскую помощь на месте. Вблизи Авдеевки ситуация остается очень сложной. Враг, вероятно, продвинулся в район промзоны, поэтому скоро могут произойти бои в городе. Украинские сили очень мощные укрепрайоны, которые сооружались в Авдеевке почти 10 лет. Об этом 24 Каналу сказал генерал украинской армии, председатель Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж, добавив, что из-за этого врагу будет очень тяжело наступать на город. В Одесском горсовете сообщили, что в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий 27 ноября школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом заведении будет работать дежурный класс на каждой параллели. Детские садики будут работать. Впрочем, власти рекомендуют по возможности оставить ребенка дома. Также в Кировоградской ОВА сообщили, что рекомендуют руководителям районов, общин, начальникам управлений и отделов образования на завтра перевести школьников на онлайн-обучение. Российская армия с временно оккупированного левого берега периодически обстреливает Херсон. Есть попадания в Корабельном и Днепровском районах города, рассказал начальник ГВА. В результате вражеских атак повреждены дома, автомобиль. Информация о пострадавших уточняется. В аннексированном Крыму в ближайшее время может испортиться погода. Там ожидают сильнейшие штормы на побережье Черного моря. Об этом стало известно из данных мониторинговой системы Poseidon. Там предупреждают, что волны могут достигать от 6 до 8 метров в высоту, Россиянин Александр Коротких мигрировал в Украину в 2007 году, но здесь его жизнь сложилась не лучшим образом. Коротких попал в тюрьму. Теперь мужчина обратился к представителям России, чтобы его обменяли на украинца. В Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Поэтому в нашем государстве начинает круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге украинцы могут звонить по телефону на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80. Из-за непогоды в Киев ограничат въезд крупногабаритного транспорта 27 ноября. Таким образом постараются избежать пробок и гарантировать свободное движение снегоуборочной техники. Украинские партизаны продолжают работать на временно оккупированных территориях нашего государства. Представители движения "Атеш" показали корабли, которые россияне прячут в Крыму. В частности, этот флот расположен на Карантинной бухте в аннексированном Россией городе. В "Атеш" отметили, что уже передали информацию о российских судах в надежные руки. Российские корабли / фото "Атеш" Разведка Великобритании сообщила, что Россия, вероятно, переместила ПВО из Калининграда, чтобы компенсировать недавние потери на фронте. Так, захватчики сделали это после резкого роста потерь систем ПВО С-400 на оккупированных территориях Украины в конце октября. Суспільне сообщило, что в Херсоне снова слышны взрывы. Заметим, что воздушной тревоги нет. Як повідомили джерела 24 Каналу у розвідці, до тривожної ночі у Росії причетне Головне управління розвідки. До слова, окупанти назвали цю атаку однією з наймасованіших. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона сообщил, что во время вражеского обстрела были повреждены магистральные линии. По его словам, были риски внедрения ограничений. Однако этого удалось избежать благодаря оперативной реакции энергетиков. Эта ночная атака "Шахедами" была типичной для оккупантов в отличие от предыдущей, отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ. Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту. Россияне объявляли воздушную тревогу и жаловались на "ракетную атаку". К слову, местные телеграм-каналы также пишут, что в Севастополе прогремел ряд мощных взрывов. Между тем, оккупанты традиционно заявляют, что якобы "все сбили". Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что для начала нужно верифицировать эту информацию. Ведь пока не назвали источники, которые сообщили данные. Дмитрий Плетенчук объяснил, что, судя по имеющимся данным, эта кампания достаточно большая и незаметно это не может пройти, как и сам масштаб строительства. Поэтому Военно-морские силы довольно скептически относятся к такой информации, учитывая, что это происходит в зоне боевых действий и подвергает врага серьезным санкциям. Британские издания Reuters и The Sun в сети опубликовали кадры, на которых показали работу украинской противовоздушной обороны, но в Воздушных силах подчеркнули – повода для беспокойства нет. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Комментируя публикации кадров работы ПВО, которые обнародовали западные СМИ, он заявил, что чувствительная информация опубликована не была. Премьер заверил, что Финляндия не намерена вести переговоры с Россией на уровне руководства государства о ситуации на восточной границе. Кроме того, способствовать появлению таких переговоров. Политической дискуссии с Россией не было с тех пор, как Россия напала на Украину, Высокопоставленный чиновник добавил, что ситуация не изменится, пока не закончится захватническая война России против Украины. В городе снова зафиксировали "дроны в небе". Сообщают о 5 взрывах. Российские пропагандисты также не гнушались обвинять в атаке на Тулу "украинских военных". Оккупанты говорили, что якобы сбили 2 дрона, а всего в небе заметили 5 или 6 неизвестных летательных аппаратов. Российские захватчики 26 ноября начали жаловаться на проблемы с энергетикой на временно оккупированных территориях. Так, часть Донецкой области, которую сейчас содержат оккупанты, осталась без света. Это могло произойти из-за обстрела Старобешевской ТЭС в области. Главарь "ДНР" в пропагандистском духе обвинил в обесточивании части Донецкой области – ВСУ. По словам Пушилина, "не все беспилотники удалось сбить ночью". О взрывах сообщили корреспонденты Суспильного. Вероятно, Россия цинично атаковала ориентировочно в 8:36 26 ноября. Кстати, взрыв прогремел после объявления отбоя воздушной тревоги. Почти половина всех атак, которые оккупанты совершали на линии фронта, была на Авдеевском направлении. К слову, за сутки произошло 58 боевых столкновений. По информации Генштаба ВСУ, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в течение суток были отражены 23 атаки российских захватчиков. Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. В свои атаки российские военные также привлекают и авиацию. Впрочем, украинские защитники мужественно удерживают оборону. Силы обороны не только дают отпор оккупантам, но и наносят им немалые потери. С 24 февраля 2022 года потери уже составляют 324 830 единиц личного состава. Кстати, оккупанты могли потерять больше своих, ведь посчитать потери в условиях интенсивных боев трудно. За прошедшие сутки, 25 ноября, враг применил 87 беспилотников типа "Шахед". Все вражеские цели были сбиты. Оккупанты атаковали Север и Восток Украины. Дроны Россия традиционно выпустила из своего Приморско-Ахтарска. Россия запустила 9 БПЛА. 8 уничтожили силы противовоздушной обороны. Уничтожили беспилотники над Новомосковским и Синельниковым районами. Также россияне ударили из артиллерии по Марганецкой общине. В ночь на 26 ноября в России заявили о попытке массированной атаки беспилотниками, всего зафиксирован 21 дрон. Во вражеском минобороны сообщили, что ПВО уничтожило 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Дания делает шаги по реализации проектов по восстановлению Николаевской области. Копенгаген имеет определенные идеи относительно срочной поддержки, а также более стратегических направлений. В частности, развитие судостроения. Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус. В сети пишут, что в ночь на 26 ноября на оккупированных территориях Донецкой области раздавались взрывы. После этого в нескольких городах возникли проблемы со светом. После трех часов в сети написали о том, что почти половина Донецка обесточена. Также свет исчез и в нескольких других оккупированных городах, в частности – в Мариуполе. Ночью 25 ноября в Киеве раздались взрывы. Власти сообщили о работе противовоздушной обороны.
Оккупанты жалуются на атаку беспилотников
Умеров побеседовал с главой Пентагона
Что происходит на фронте
Более 400 населенных пунктов без света, – Зеленский
Пожар и взрыв на тракторном заводе в Челябинске
"Шегини" будут блокировать круглосуточно
Садовый рассказал о приоритете в формировании бюджета на 2024 год
Мэр Львова обратился к полякам на их языке
Минобороны тестирует новые украинские FPV-дроны
Сколько грузовиков сейчас заблокировано на границе с Польшей
Швеция выделит миллионы евро
Экс-голова разведки назвал преимущества ВСУ возле Авдеевки
Школы в Одессе и Кропивницком переводят на дистанционку
Россияне обстреляли Херсон
Осужденный россиянин попросил, чтобы его обменяли на украинца
Власти запустили круглосуточный Штаб
"Атеш" показал флот россиян в Севастополе
Из-за потерь Россия перебрасывает ПВО из "наиболее стратегически чувствительных регионов"
ГУР причастен к атаке БПЛА в России
В Киеве могли применить отключение света
Оккупанты перекрывали движение по Крымскому мосту
В ВМС прокомментировали планы России построить подводный тоннель в Крым
Западные СМИ "засветили" работу ПВО во время атаки по Киеву
Финляндия не планирует переговоры с Россией по ситуации на границе
– подчеркнул Петтери Орпо.
В российской Туле – новые взрывы
Оккупанты жаловались об "атаке на ТЭС" в Донецкой области
В Херсоне раздался мощный взрыв
Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку
Обновленная статистика потерь врага
За прошедшие сутки оккупанты применили против Украины 87 "Шахедов", – Генштаб
Ночью против 26 ноября враг снова запустил "Шахеды"
На Днепропетровщине сбили два БПЛА
В России заявили об атаке беспилотниками
Дания готова инвестировать в восстановление Украины
У оккупантов была тревожная ночь
В Киеве работала ПВО
В Смоленской и Орловской области раздались взрывы. Местные власти сообщают о работе "ПВО" по БпЛА.
Министр обороны заявил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Во время общения чиновники обсудили неотложные потребности Украины на фронте. Кроме того, Остин осудил атаку дронами 25 ноября.
В течение суток произошло 46 боевых столкновений.
В вечернем обращении Зеленский прокомментировал снежную непогоду в Украине. Он попросил граждан быть максимально осторожными. Глава государства рассказал, что более 400 населенных пунктов в 10 областях остаются без электроснабжения. Электрики работают над его восстановлением, объяснил президент.
Также он рассказал, что, несмотря на сложные условия, боевые действия на Востоке и Юге не прекращаются.
В Челябинске вечером произошел мощный взрыв. После этого вспыхнул пожар, дым от которого был виден за кварталы. Интересно, что на этом тракторном заводе оккупанты могли ремонтировать свою военную технику.
В центре Одессы горожане сидят без света из-за непогоды. Троллейбусы и трамваи прекратили движение.
С понедельника, 27 ноября, школы в Киевской области будут работать в дистанционном режиме. Детсады – в привычном. Ожидается ухудшение погоды. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено.
С 27 ноября блокада польскими перевозчиками возле пункта пропуска "Шегини" будет идти круглосуточно.
Львов формирует бюджет на 2024 год. В нем предусмотрены средства на помощь украинским защитникам. Об этом рассказал городской голова. На этой неделе из бюджета было выделено 20 миллионов для воинов.
"Пока идет война никаких серьезных работ за бюджетные средства мы делать не будем. Приоритет – военные, реабилитация и все, что помогает победить в этой войне", – подчеркнул Андрей Садовый.
Мэр Львова Андрей Садовый обратился к польской стороне с призывом прекратить блокаду украинской границы. В своих соцсетях он написал соответствующие сообщения на польском языке.
"Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Весь ваш гигантский вклад в победу Украины в этой войне сводится на нет группой маргиналов, блокирующих гуманитарные поставки стране, которая уже второй год защищает свою независимость и безопасность Европы. Имеет ли Польша мужество, политическую волю и гражданские инструменты прекратить эту позорную блокаду Украины? Цена слишком высокая", – подчеркнул Садовый.
В Минобороны устроили испытания для дронов от шести производителей. Отечественные БПЛА проверили на уязвимость к средствам РЭБ. Отдельно беспилотники протестовали на стойкость к подавлению сигнала видеосвязи и каналу управления беспилотным авиационным комплексом.
На трех пунктах пропуска, которые блокируют польские перевозчики, ожидают въезда в Украину около 2000 транспортных средств.
Премьер Швеции сообщил, что его страна предоставит еще 100 миллионов шведских крон. Это ориентировочно 8,7 миллиона евро. Денежные средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine.
Из-за непогоды в Одесской области в дороге застряла скорая, в которой была роженица. Спасателям удалось достать автомобиль из сугроба и довезти женщину в больницу. Голова ОВА Кипер уточнил, что сейчас организуются бригады, которые могут оказывать медицинскую помощь на месте.
Вблизи Авдеевки ситуация остается очень сложной. Враг, вероятно, продвинулся в район промзоны, поэтому скоро могут произойти бои в городе.
Украинские сили очень мощные укрепрайоны, которые сооружались в Авдеевке почти 10 лет. Об этом 24 Каналу сказал генерал украинской армии, председатель Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж, добавив, что из-за этого врагу будет очень тяжело наступать на город.
В Одесском горсовете сообщили, что в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий 27 ноября школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом заведении будет работать дежурный класс на каждой параллели.
Детские садики будут работать. Впрочем, власти рекомендуют по возможности оставить ребенка дома.
Также в Кировоградской ОВА сообщили, что рекомендуют руководителям районов, общин, начальникам управлений и отделов образования на завтра перевести школьников на онлайн-обучение.
Российская армия с временно оккупированного левого берега периодически обстреливает Херсон. Есть попадания в Корабельном и Днепровском районах города, рассказал начальник ГВА.
В результате вражеских атак повреждены дома, автомобиль. Информация о пострадавших уточняется.
В аннексированном Крыму в ближайшее время может испортиться погода. Там ожидают сильнейшие штормы на побережье Черного моря.
Об этом стало известно из данных мониторинговой системы Poseidon. Там предупреждают, что волны могут достигать от 6 до 8 метров в высоту,
Россиянин Александр Коротких мигрировал в Украину в 2007 году, но здесь его жизнь сложилась не лучшим образом. Коротких попал в тюрьму. Теперь мужчина обратился к представителям России, чтобы его обменяли на украинца.
В Украине ожидается существенное ухудшение погоды. Поэтому в нашем государстве начинает круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге украинцы могут звонить по телефону на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.
Из-за непогоды в Киев ограничат въезд крупногабаритного транспорта 27 ноября. Таким образом постараются избежать пробок и гарантировать свободное движение снегоуборочной техники.
Украинские партизаны продолжают работать на временно оккупированных территориях нашего государства. Представители движения "Атеш" показали корабли, которые россияне прячут в Крыму.
В частности, этот флот расположен на Карантинной бухте в аннексированном Россией городе. В "Атеш" отметили, что уже передали информацию о российских судах в надежные руки.
Российские корабли / фото "Атеш"
Разведка Великобритании сообщила, что Россия, вероятно, переместила ПВО из Калининграда, чтобы компенсировать недавние потери на фронте. Так, захватчики сделали это после резкого роста потерь систем ПВО С-400 на оккупированных территориях Украины в конце октября.
Суспільне сообщило, что в Херсоне снова слышны взрывы. Заметим, что воздушной тревоги нет.
Як повідомили джерела 24 Каналу у розвідці, до тривожної ночі у Росії причетне Головне управління розвідки. До слова, окупанти назвали цю атаку однією з наймасованіших.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона сообщил, что во время вражеского обстрела были повреждены магистральные линии. По его словам, были риски внедрения ограничений.
Однако этого удалось избежать благодаря оперативной реакции энергетиков.
Эта ночная атака "Шахедами" была типичной для оккупантов в отличие от предыдущей, отметил спикер командования Воздушных сил ВСУ.
Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту. Россияне объявляли воздушную тревогу и жаловались на "ракетную атаку".
К слову, местные телеграм-каналы также пишут, что в Севастополе прогремел ряд мощных взрывов. Между тем, оккупанты традиционно заявляют, что якобы "все сбили".
Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона заявил, что для начала нужно верифицировать эту информацию. Ведь пока не назвали источники, которые сообщили данные.
Дмитрий Плетенчук объяснил, что, судя по имеющимся данным, эта кампания достаточно большая и незаметно это не может пройти, как и сам масштаб строительства. Поэтому Военно-морские силы довольно скептически относятся к такой информации, учитывая, что это происходит в зоне боевых действий и подвергает врага серьезным санкциям.
Британские издания Reuters и The Sun в сети опубликовали кадры, на которых показали работу украинской противовоздушной обороны, но в Воздушных силах подчеркнули – повода для беспокойства нет.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Комментируя публикации кадров работы ПВО, которые обнародовали западные СМИ, он заявил, что чувствительная информация опубликована не была.
Премьер заверил, что Финляндия не намерена вести переговоры с Россией на уровне руководства государства о ситуации на восточной границе. Кроме того, способствовать появлению таких переговоров.
Политической дискуссии с Россией не было с тех пор, как Россия напала на Украину,
Высокопоставленный чиновник добавил, что ситуация не изменится, пока не закончится захватническая война России против Украины.
В городе снова зафиксировали "дроны в небе". Сообщают о 5 взрывах.
Российские пропагандисты также не гнушались обвинять в атаке на Тулу "украинских военных". Оккупанты говорили, что якобы сбили 2 дрона, а всего в небе заметили 5 или 6 неизвестных летательных аппаратов.
Российские захватчики 26 ноября начали жаловаться на проблемы с энергетикой на временно оккупированных территориях. Так, часть Донецкой области, которую сейчас содержат оккупанты, осталась без света.
Это могло произойти из-за обстрела Старобешевской ТЭС в области.
Главарь "ДНР" в пропагандистском духе обвинил в обесточивании части Донецкой области – ВСУ. По словам Пушилина, "не все беспилотники удалось сбить ночью".
О взрывах сообщили корреспонденты Суспильного. Вероятно, Россия цинично атаковала ориентировочно в 8:36 26 ноября.
Кстати, взрыв прогремел после объявления отбоя воздушной тревоги.
Почти половина всех атак, которые оккупанты совершали на линии фронта, была на Авдеевском направлении. К слову, за сутки произошло 58 боевых столкновений.
По информации Генштаба ВСУ, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в течение суток были отражены 23 атаки российских захватчиков. Враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. В свои атаки российские военные также привлекают и авиацию.
Впрочем, украинские защитники мужественно удерживают оборону. Силы обороны не только дают отпор оккупантам, но и наносят им немалые потери.
С 24 февраля 2022 года потери уже составляют 324 830 единиц личного состава. Кстати, оккупанты могли потерять больше своих, ведь посчитать потери в условиях интенсивных боев трудно.
За прошедшие сутки, 25 ноября, враг применил 87 беспилотников типа "Шахед".
Все вражеские цели были сбиты.
Оккупанты атаковали Север и Восток Украины. Дроны Россия традиционно выпустила из своего Приморско-Ахтарска.
Россия запустила 9 БПЛА. 8 уничтожили силы противовоздушной обороны.
Уничтожили беспилотники над Новомосковским и Синельниковым районами.
Также россияне ударили из артиллерии по Марганецкой общине.
В ночь на 26 ноября в России заявили о попытке массированной атаки беспилотниками, всего зафиксирован 21 дрон.
Во вражеском минобороны сообщили, что ПВО уничтожило 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
Дания делает шаги по реализации проектов по восстановлению Николаевской области. Копенгаген имеет определенные идеи относительно срочной поддержки, а также более стратегических направлений. В частности, развитие судостроения.
Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус.
В сети пишут, что в ночь на 26 ноября на оккупированных территориях Донецкой области раздавались взрывы. После этого в нескольких городах возникли проблемы со светом.
После трех часов в сети написали о том, что почти половина Донецка обесточена. Также свет исчез и в нескольких других оккупированных городах, в частности – в Мариуполе.
Ночью 25 ноября в Киеве раздались взрывы. Власти сообщили о работе противовоздушной обороны.