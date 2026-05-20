Дрон, запущенный из Ирака, едва не попал в атомную станцию в ОАЭ: в МАГАТЭ отреагировали

Правительство ОАЭ утверждает, что Ирак запустил по стране БПЛА, один из которых упал возле атомной электростанции. В МАГАТЭ отметили, что прямое попадание привело бы к огромному выбросу радиоактивности.

Об этом сообщили в The Jerusalem Post.

Что известно об атаке БпЛА по ОАЭ?

Правительство ОАЭ 19 мая сообщило, что за 48 часов Ирак запустил по стране 6 беспилотников. В результате ударов начался пожар на атомной электростанции.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что военные смогли уничтожить 5 дронов, а 3 из них летели на атомную станцию "Барака". Один БПЛА, который смог пролететь, попал в электрогенератор.

Впоследствии управление ядерного регулирования ОАЭ отметило, что на станции пока безопасно и никаких выбросов радиации зафиксировано не было.

В МАГАТЭ сразу отреагировали на обстрел. Рафаэль Гросси отметил, что такие удары угрожают ядерной безопасности и могут иметь ужасные последствия.

В случае атаки на атомную электростанцию Барака, прямое попадание может привести к очень высокому выбросу радиоактивности в окружающую среду,

– заявил Гросси.

Он добавил, что удар БПЛА может остановить электроснабжение на атомной станции, в результате чего начнется плавление активных зон реакторов и огромная утечка радиации.

Также правительство Ирака заявило, что системы ПВО не обнаружили никаких запусков дронов из воздушного пространства страны.

Иран согласился заморозить свою ядерную программу, передав 400 килограммов высокообогащенного урана России через Пакистан. Тегеран предлагает поэтапное открытие Ормузского пролива с участием Пакистана и Омана, а США готовы разморозить часть иранских активов.

Тегеран планирует взимать плату с крупных технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей в Ормузском проливе, угрожая повредить кабели в случае отказа платить.

Повреждение кабелей может вызвать цифровую катастрофу, нарушив интернет-соединения, банковские системы, военную связь и другие критически важные инфраструктуры на нескольких континентах.

В NYT сообщили, что Иран восстановил контроль над большинством ракетных баз, сохранив около 70% довоенного ракетного арсенала, что потенциально угрожает безопасности в Ормузском проливе. Вашингтон и Тегеран остаются далекими от мирного соглашения, сохраняя высокий уровень напряжения из-за противостояния и требования Ирана о компенсациях и отмене санкций.